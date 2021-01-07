https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592203682.html

В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:21

2021-01-07T08:21

2021-01-07T08:21

распространение нового коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 1 835 038, за все время скончались 37 607 человек с подтвержденным коронавирусом.Выздоровели более 1,47 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире