https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592203682.html
В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T08:21
2021-01-07T08:21
2021-01-07T08:21
распространение нового коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591279096_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b230d19d6e7fb5381cad852e275a566c.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 1 835 038, за все время скончались 37 607 человек с подтвержденным коронавирусом.Выздоровели более 1,47 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591279096_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_7f5c62888071ef4cd12245c73df21b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире