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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592203682.html
В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T08:21
2021-01-07T08:21
распространение нового коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 1 835 038, за все время скончались 37 607 человек с подтвержденным коронавирусом.Выздоровели более 1,47 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19

08:21 07.01.2021
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкТорговый центр Mall of Berlin во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса
Торговый центр Mall of Berlin во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 1 835 038, за все время скончались 37 607 человек с подтвержденным коронавирусом.
Выздоровели более 1,47 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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