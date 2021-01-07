https://ria.ru/20210107/kongress-1592193034.html

СМИ сообщили, кто мог стрелять в женщину в здании конгресса США

СМИ сообщили, кто мог стрелять в женщину в здании конгресса США

Стрелявшим в женщину в здании конгресса США предположительно является высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:48

2021-01-07T03:48

2021-01-07T03:48

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стрелявшим в женщину в здании конгресса США предположительно является высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что женщина получила ранение в грудь в ходе протестов в конгрессе США. Телеканал MSNBC транслировал кадры, как ее на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи. На этой записи видно, что у женщины залита кровью шея. Полиция позже сообщила, что раненная женщина скончалась.Радиостанция отмечает, что скончавшаяся женщина была не вооружена.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире