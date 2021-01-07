https://ria.ru/20210107/kongress-1592192212.html

Представитель Пенса: конгресс закончит работу по утверждению выборов

Представитель Пенса: конгресс закончит работу по утверждению выборов

Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Девин О'Мэлли заявил, что конгресс вновь соберется и закончит работу по утверждению итогов выборов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:29

2021-01-07T03:29

2021-01-07T03:29

беспорядки в вашингтоне

майк пенс

капитолий

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156006/27/1560062757_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_4e71c6e4fc4779e270fd3293a245545d.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Девин О'Мэлли заявил, что конгресс вновь соберется и закончит работу по утверждению итогов выборов.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592191983.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, сша, в мире