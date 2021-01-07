https://ria.ru/20210107/kongress-1592192212.html
Представитель Пенса: конгресс закончит работу по утверждению выборов
Представитель Пенса: конгресс закончит работу по утверждению выборов
Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Девин О'Мэлли заявил, что конгресс вновь соберется и закончит работу по утверждению итогов выборов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T03:29
2021-01-07T03:29
2021-01-07T03:29
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
капитолий
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Девин О'Мэлли заявил, что конгресс вновь соберется и закончит работу по утверждению итогов выборов.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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майк пенс, капитолий, сша, в мире