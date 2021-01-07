https://ria.ru/20210107/khakery-1592192619.html

Минюст США: хакеры получили доступ примерно к 3% почтовых ящиков

Минюст США: хакеры получили доступ примерно к 3% почтовых ящиков

Министерство юстиции США заявило, что хакеры получили доступ приблизительно к 3% почтовых ящиков ведомства. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:41

2021-01-07T03:41

2021-01-07T03:41

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США заявило, что хакеры получили доступ приблизительно к 3% почтовых ящиков ведомства."Эта деятельность включила в себя получение доступа к почте (программного продукта – ред.) Microsoft Office 365. Узнав о вредоносной деятельности, Управление директора по информационным технологиям устранило установленный метод, с помощью которого субъект получал доступ к почте (Microsoft – ред.) Office 365… Число почтовых ящиков, к которым потенциально был получен доступ, ограничен примерно 3%, и у нас нет свидетельств, что какие-либо секретные системы были затронуты", - отмечается в заявлении.Во вторник агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других структур США, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, среди жертв которой были правительственные учреждения США, предположили в Вашингтоне, было получение разведданных.Ранее Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/khakery-1590378523.html

https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590070988.html

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