https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592259519.html

СМИ: погибшая в Капитолии женщина называла протест "штормом" для столицы

СМИ: погибшая в Капитолии женщина называла протест "штормом" для столицы

Погибшая при стрельбе в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей президента США Дональда Трампа и называла предстоящую акцию протеста "штормом", сообщает РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:26

2021-01-07T17:26

2021-01-07T17:27

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

ввс сша

дональд трамп

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вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Погибшая при стрельбе в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей президента США Дональда Трампа и называла предстоящую акцию протеста "штормом", сообщает в четверг издание New York Post.Женщина была ранена в грудь, предположительно, сотрудником полиции Капитолия, когда пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице.Отслужившая 14 лет в рядах ВВС США и побывавшая в четырех командировках, Бэббит жила в Сан-Диего, штат Калифорния, где на двоих с мужем владела бизнесом. Ее супруг сообщил местному телеканалу KUSI, что она была горячей сторонницей Трампа и настоящим патриотом. Сам он не поехал в столицу.По ее словам, она не понимает, зачем ее невестка пошла на это.За день до событий в Вашингтоне Бэббит написала в своем Twitter: "Ничто нас не остановит … они могут пытаться и пытаться, но пришел шторм, и он дойдет до округа Колумбия менее чем через 24 часа".Она была политически активна, о чем, по данным New York Post, свидетельствую два ее видео, записанных еще в 2018 году после промежуточных выборов в Калифорнии. В них она горячо рассуждает на тему ситуации на границе с Мексикой, говорит, что устала от политиков штата от Демократической партии и критикует их, обвиняя в том, что они "отказываются сделать выбор в пользу Америки, а не своей глупой политической партии".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592254135.html

сан-диего

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, ввс сша, дональд трамп, сан-диего, вашингтон (город), сша, в мире