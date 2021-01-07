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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592259519.html
СМИ: погибшая в Капитолии женщина называла протест "штормом" для столицы
СМИ: погибшая в Капитолии женщина называла протест "штормом" для столицы
Погибшая при стрельбе в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей президента США Дональда Трампа и называла предстоящую акцию протеста "штормом", сообщает РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:26
2021-01-07T17:27
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Погибшая при стрельбе в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей президента США Дональда Трампа и называла предстоящую акцию протеста "штормом", сообщает в четверг издание New York Post.Женщина была ранена в грудь, предположительно, сотрудником полиции Капитолия, когда пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице.Отслужившая 14 лет в рядах ВВС США и побывавшая в четырех командировках, Бэббит жила в Сан-Диего, штат Калифорния, где на двоих с мужем владела бизнесом. Ее супруг сообщил местному телеканалу KUSI, что она была горячей сторонницей Трампа и настоящим патриотом. Сам он не поехал в столицу.По ее словам, она не понимает, зачем ее невестка пошла на это.За день до событий в Вашингтоне Бэббит написала в своем Twitter: "Ничто нас не остановит … они могут пытаться и пытаться, но пришел шторм, и он дойдет до округа Колумбия менее чем через 24 часа".Она была политически активна, о чем, по данным New York Post, свидетельствую два ее видео, записанных еще в 2018 году после промежуточных выборов в Калифорнии. В них она горячо рассуждает на тему ситуации на границе с Мексикой, говорит, что устала от политиков штата от Демократической партии и критикует их, обвиняя в том, что они "отказываются сделать выбор в пользу Америки, а не своей глупой политической партии".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592254135.html
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капитолий, ввс сша, дональд трамп, сан-диего, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ: погибшая в Капитолии женщина называла протест "штормом" для столицы

17:26 07.01.2021 (обновлено: 17:27 07.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Погибшая при стрельбе в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей президента США Дональда Трампа и называла предстоящую акцию протеста "штормом", сообщает в четверг издание New York Post.
Женщина была ранена в грудь, предположительно, сотрудником полиции Капитолия, когда пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Отслужившая 14 лет в рядах ВВС США и побывавшая в четырех командировках, Бэббит жила в Сан-Диего, штат Калифорния, где на двоих с мужем владела бизнесом. Ее супруг сообщил местному телеканалу KUSI, что она была горячей сторонницей Трампа и настоящим патриотом. Сам он не поехал в столицу.
"У меня нет слов. Я опустошена. Никто из округа Колумбия не уведомил моего сына, мы узнали (о ее гибели) по телевидению", - сказала свекровь погибшей Робин Бэббит изданию New York Post.
По ее словам, она не понимает, зачем ее невестка пошла на это.
За день до событий в Вашингтоне Бэббит написала в своем Twitter: "Ничто нас не остановит … они могут пытаться и пытаться, но пришел шторм, и он дойдет до округа Колумбия менее чем через 24 часа".
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Она была политически активна, о чем, по данным New York Post, свидетельствую два ее видео, записанных еще в 2018 году после промежуточных выборов в Калифорнии. В них она горячо рассуждает на тему ситуации на границе с Мексикой, говорит, что устала от политиков штата от Демократической партии и критикует их, обвиняя в том, что они "отказываются сделать выбор в пользу Америки, а не своей глупой политической партии".
"Можете считать, что вас предупредили. Я и американский народ", - говорит Бэббит.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийВВС СШАДональд ТрампСан-ДиегоВашингтон (город)СШАВ мире
 
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