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Посол США в Лондоне призвал наказать штурмовавших Капитолий
Посол США в Лондоне призвал наказать штурмовавших Капитолий
Посол США в Лондоне Вуди Джонсон назвал ужасными вчерашние сцены в Вашингтоне и заявил, что правонарушители должны быть наказаны по всей строгости закона. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:30
2021-01-07T14:30
2021-01-07T14:30
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Посол США в Лондоне Вуди Джонсон назвал ужасными вчерашние сцены в Вашингтоне и заявил, что правонарушители должны быть наказаны по всей строгости закона.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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