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Посол США в Лондоне призвал наказать штурмовавших Капитолий

Посол США в Лондоне призвал наказать штурмовавших Капитолий

Посол США в Лондоне Вуди Джонсон назвал ужасными вчерашние сцены в Вашингтоне и заявил, что правонарушители должны быть наказаны по всей строгости закона. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:30

2021-01-07T14:30

2021-01-07T14:30

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Посол США в Лондоне Вуди Джонсон назвал ужасными вчерашние сцены в Вашингтоне и заявил, что правонарушители должны быть наказаны по всей строгости закона.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире