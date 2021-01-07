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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
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В Британии призвали Трампа извиниться за действия сторонников в Капитолии
В Британии призвали Трампа извиниться за действия сторонников в Капитолии
Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, ворвавшихся накануне в Капитолий, считает министр здравоохранения... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:09
2021-01-07T14:09
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, ворвавшихся накануне в Капитолий, считает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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капитолий, дональд трамп, великобритания, сша

В Британии призвали Трампа извиниться за действия сторонников в Капитолии

14:09 07.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, ворвавшихся накануне в Капитолий, считает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
"Мы наблюдали в США грустные и досадные события. Никому не позволено использовать насилие при попытках изменить итоги свободных и честных выборов. Президент США обязан осудить это насилие, я надеюсь, что мы увидим полную передачу власти новому президенту Джозефу Байдену через 13 дней (в день инаугурации 20 января)", - сказал Хэнкок журналистам в четверг.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
 
Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампВеликобританияСША
 
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