https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592234427.html

В Британии призвали Трампа извиниться за действия сторонников в Капитолии

В Британии призвали Трампа извиниться за действия сторонников в Капитолии

Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, ворвавшихся накануне в Капитолий, считает министр здравоохранения... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:09

2021-01-07T14:09

2021-01-07T14:09

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

великобритания

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592216148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcf1f0d45e73a7ff32d6f57e18fab4a6.jpg

ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить действия своих сторонников, ворвавшихся накануне в Капитолий, считает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, великобритания, сша