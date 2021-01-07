https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592201205.html
Обстановка у Капитолия спокойная
Обстановка у Капитолия спокойная
Обстановка вокруг Капитолия спокойная, полиция оцепила территорию железным забором, почти все сторонники Дональда Трампа сегодня разошлись, передает... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T07:18
2021-01-07T07:18
2021-01-07T07:18
беспорядки в вашингтоне
фбр
капитолий
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Обстановка вокруг Капитолия спокойная, полиция оцепила территорию железным забором, почти все сторонники Дональда Трампа сегодня разошлись, передает корреспондент РИА Новости.Ограждение стоит в радиусе нескольких сот метров от здания. Лишь с западной стороны за забором еще остаются несколько съемочных групп. За забором отдыхают сотрудники полиции. Они сложили щиты и дубинки на газон.В паре мест по периметру здания стоят сотрудники ФБР рядом с бронированными автомобилями.Группа сторонников Трампа из нескольких человек собирается уходить. В их руках флаги и пара мегафонов, но они ничего не скандируют.Молодых людей не задерживают, несмотря на нарушение комендантского часа."Я понятия не имею, что будет дальше. Трамп сказал расходиться по домам", - говорит Зак Шей.По его мнению, в четверг "здесь может быть пожарче".Он также заявил, что не особо опасается национальной гвардии в случае очередных столкновений. "Они не будут воевать со своим народом. Не такие они голодные до войны", - отметил Зак.Его приятель рассказал, что помимо случая с женщиной, которую ранили в грудь, был инцидент с молодым человеком. "Резиновая пуля выбила ему зубы. Многим попало перцовым спреем", - отметил Эндрю.Зак не считает, что проникновение в здание Капитолия было неверным решением. "Я не думаю, что это было неправильное решение. Много людей попросту негодуют", - заявил он."Не думаю, что этот подсчет что-то изменит. Вероятно, Байден победит", - поделился еще один молодой человек."Многие сторонники Трампа теперь поделились. Часть не знает, доверять ли полиции", - сказал Эндрю.
https://ria.ru/20210107/tramp-1592200802.html
https://ria.ru/20210107/vashington-1592200698.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фбр, капитолий, дональд трамп, в мире
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости.
Обстановка вокруг Капитолия
спокойная, полиция оцепила территорию железным забором, почти все сторонники Дональда Трампа
сегодня разошлись, передает корреспондент РИА Новости.
Ограждение стоит в радиусе нескольких сот метров от здания. Лишь с западной стороны за забором еще остаются несколько съемочных групп. За забором отдыхают сотрудники полиции. Они сложили щиты и дубинки на газон.
В паре мест по периметру здания стоят сотрудники ФБР
рядом с бронированными автомобилями.
Группа сторонников Трампа из нескольких человек собирается уходить. В их руках флаги и пара мегафонов, но они ничего не скандируют.
Молодых людей не задерживают, несмотря на нарушение комендантского часа.
"Я понятия не имею, что будет дальше. Трамп сказал расходиться по домам", - говорит Зак Шей.
По его мнению, в четверг "здесь может быть пожарче".
Он также заявил, что не особо опасается национальной гвардии в случае очередных столкновений. "Они не будут воевать со своим народом. Не такие они голодные до войны", - отметил Зак.
Его приятель рассказал, что помимо случая с женщиной, которую ранили в грудь, был инцидент с молодым человеком. "Резиновая пуля выбила ему зубы. Многим попало перцовым спреем", - отметил Эндрю.
Зак не считает, что проникновение в здание Капитолия было неверным решением. "Я не думаю, что это было неправильное решение. Много людей попросту негодуют", - заявил он.
"Не думаю, что этот подсчет что-то изменит. Вероятно, Байден победит", - поделился еще один молодой человек.
"Многие сторонники Трампа теперь поделились. Часть не знает, доверять ли полиции", - сказал Эндрю.