https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592201205.html

Обстановка у Капитолия спокойная

Обстановка у Капитолия спокойная

Обстановка вокруг Капитолия спокойная, полиция оцепила территорию железным забором, почти все сторонники Дональда Трампа сегодня разошлись, передает... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T07:18

2021-01-07T07:18

2021-01-07T07:18

беспорядки в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Обстановка вокруг Капитолия спокойная, полиция оцепила территорию железным забором, почти все сторонники Дональда Трампа сегодня разошлись, передает корреспондент РИА Новости.Ограждение стоит в радиусе нескольких сот метров от здания. Лишь с западной стороны за забором еще остаются несколько съемочных групп. За забором отдыхают сотрудники полиции. Они сложили щиты и дубинки на газон.В паре мест по периметру здания стоят сотрудники ФБР рядом с бронированными автомобилями.Группа сторонников Трампа из нескольких человек собирается уходить. В их руках флаги и пара мегафонов, но они ничего не скандируют.Молодых людей не задерживают, несмотря на нарушение комендантского часа."Я понятия не имею, что будет дальше. Трамп сказал расходиться по домам", - говорит Зак Шей.По его мнению, в четверг "здесь может быть пожарче".Он также заявил, что не особо опасается национальной гвардии в случае очередных столкновений. "Они не будут воевать со своим народом. Не такие они голодные до войны", - отметил Зак.Его приятель рассказал, что помимо случая с женщиной, которую ранили в грудь, был инцидент с молодым человеком. "Резиновая пуля выбила ему зубы. Многим попало перцовым спреем", - отметил Эндрю.Зак не считает, что проникновение в здание Капитолия было неверным решением. "Я не думаю, что это было неправильное решение. Много людей попросту негодуют", - заявил он."Не думаю, что этот подсчет что-то изменит. Вероятно, Байден победит", - поделился еще один молодой человек."Многие сторонники Трампа теперь поделились. Часть не знает, доверять ли полиции", - сказал Эндрю.

https://ria.ru/20210107/tramp-1592200802.html

https://ria.ru/20210107/vashington-1592200698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, в мире