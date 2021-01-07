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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592191983.html
СМИ: сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям
СМИ: сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям
Сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям, передает в четверг корреспондент NBC News Гарретт Хааке. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T03:22
2021-01-07T03:32
сша
беспорядки в вашингтоне
капитолий
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям, передает в четверг корреспондент NBC News Гарретт Хааке."Персоналу разрешили вернуться в Капитолий по туннелям", - написал Хааке в Twitter.Сообщение он сопроводил фотографией из туннеля с идущими по нему людьми.Ранее сотрудники были эвакуированы, когда протестующие начали проникать в здание конгресса. Обе палаты парламента, которые должны были в этот день утвердить итоги выборов, прервали свою работу. Однако парламентарии намерены возобновить и закончить заседание в этот же день. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, заседание сената может возобновиться в 4.00 мск. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси также подтвердила ранее, что конгрессмены вернутся к работе сегодня.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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сша, капитолий, вашингтон (город), в мире

СМИ: сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям

03:22 07.01.2021 (обновлено: 03:32 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗдание Капитолия в Вашингтоне после протестов
Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям, передает в четверг корреспондент NBC News Гарретт Хааке.
"Персоналу разрешили вернуться в Капитолий по туннелям", - написал Хааке в Twitter.
Сообщение он сопроводил фотографией из туннеля с идущими по нему людьми.
Ранее сотрудники были эвакуированы, когда протестующие начали проникать в здание конгресса. Обе палаты парламента, которые должны были в этот день утвердить итоги выборов, прервали свою работу. Однако парламентарии намерены возобновить и закончить заседание в этот же день. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, заседание сената может возобновиться в 4.00 мск. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси также подтвердила ранее, что конгрессмены вернутся к работе сегодня.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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