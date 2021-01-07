https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592191983.html

СМИ: сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям

СМИ: сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям

Сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям, передает в четверг корреспондент NBC News Гарретт Хааке. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:22

2021-01-07T03:22

2021-01-07T03:32

сша

беспорядки в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Сотрудники Капитолия возвращаются в здание по туннелям, передает в четверг корреспондент NBC News Гарретт Хааке."Персоналу разрешили вернуться в Капитолий по туннелям", - написал Хааке в Twitter.Сообщение он сопроводил фотографией из туннеля с идущими по нему людьми.Ранее сотрудники были эвакуированы, когда протестующие начали проникать в здание конгресса. Обе палаты парламента, которые должны были в этот день утвердить итоги выборов, прервали свою работу. Однако парламентарии намерены возобновить и закончить заседание в этот же день. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, заседание сената может возобновиться в 4.00 мск. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси также подтвердила ранее, что конгрессмены вернутся к работе сегодня.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592191847.html

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сша, капитолий, вашингтон (город), в мире