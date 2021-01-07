https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592188067.html
Помпео назвал штурм Капитолия неприемлемым
Помпео назвал штурм Капитолия неприемлемым
Госсекретарь США Майк Помпео назвал неприемлемым штурм Капитолия. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:25
2021-01-07T02:25
2021-01-07T02:25
беспорядки в вашингтоне
майк помпео
капитолий
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал неприемлемым штурм Капитолия."Сегодняшний штурм Капитолия США неприемлем. Беззаконие и беспорядки - здесь или где-либо в мире - всегда неприемлемы", - заявил Помпео в Twitter."Я ездил во многие страны и всегда поддерживаю право всякого человека мирно протестовать, выражая свои взгляды и отстаивая свои убеждения", - добавил Помпео.Протестующие, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в среду в Капитолий США, прервав процедуру утверждения результатов президентских выборов. По меньшей мере один человек погиб. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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майк помпео, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире