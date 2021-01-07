https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592187141.html

CNN: вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года

CNN: вторжение протестующих в Капитолий стало первым с 1814 года

Сегодняшнее вторжение протестующих в здание конгресса США является первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году, сообщила... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:17

2021-01-07T02:17

2021-01-07T02:17

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Сегодняшнее вторжение протестующих в здание конгресса США является первым вторжением в Капитолий с момента нападения на него британцев в 1814 году, сообщила корреспондент CNN cо ссылкой на специалиста по истории Капитолия.Нападение британских войск на Вашингтон - эпизод англо-американской войны 1812-1815 годов. В результате этого события были сожжены многие правительственные здания, в том числе Белый дом и Капитолий.Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592186187.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире