https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592185768.html
CNN: для разгона протестующих у Капитолия использовали дымовые шашки
CNN: для разгона протестующих у Капитолия использовали дымовые шашки
Полиция применила среди прочего дымовые шашки для разгона протестующих у Капитолия в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:01
2021-01-07T02:01
2021-01-07T02:01
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Полиция применила среди прочего дымовые шашки для разгона протестующих у Капитолия в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN."Дымовые гранаты были применены со стороны сената Капитолия США, пока полиция Капитолия очищает здание от бунтовщиков", - говорится в сообщении.В среду сторонники действующего американского президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/vashington-1592185599.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире