https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592185768.html

CNN: для разгона протестующих у Капитолия использовали дымовые шашки

CNN: для разгона протестующих у Капитолия использовали дымовые шашки

Полиция применила среди прочего дымовые шашки для разгона протестующих у Капитолия в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:01

2021-01-07T02:01

2021-01-07T02:01

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Полиция применила среди прочего дымовые шашки для разгона протестующих у Капитолия в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN."Дымовые гранаты были применены со стороны сената Капитолия США, пока полиция Капитолия очищает здание от бунтовщиков", - говорится в сообщении.В среду сторонники действующего американского президента Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592185599.html

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире