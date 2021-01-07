https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592185351.html

Нацгвардия округа Колумбия участвует в восстановлении порядка у Капитолия

Нацгвардия округа Колумбия участвует в восстановлении порядка у Капитолия

Национальная гвардия столичного округа Колумбия в полной степени задействована при урегулировании ситуации вокруг Капитолия, заявил и.о. министра обороны США... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:58

2021-01-07T01:58

2021-01-07T02:28

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Национальная гвардия столичного округа Колумбия в полной степени задействована при урегулировании ситуации вокруг Капитолия, заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер.По его словам, минобороны готово оказать местным властям дополнительную поддержку, если потребуется.Ранее в Вашингтон были направлены полиция Нью-Джерси и подразделения национальной гвардии штатов Мэриленд и Виргиния.В среду сторонники Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире