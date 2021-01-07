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Нацгвардия округа Колумбия участвует в восстановлении порядка у Капитолия
Нацгвардия округа Колумбия участвует в восстановлении порядка у Капитолия
Национальная гвардия столичного округа Колумбия в полной степени задействована при урегулировании ситуации вокруг Капитолия, заявил и.о. министра обороны США... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:58
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капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Национальная гвардия столичного округа Колумбия в полной степени задействована при урегулировании ситуации вокруг Капитолия, заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер.По его словам, минобороны готово оказать местным властям дополнительную поддержку, если потребуется.Ранее в Вашингтон были направлены полиция Нью-Джерси и подразделения национальной гвардии штатов Мэриленд и Виргиния.В среду сторонники Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Нацгвардия округа Колумбия участвует в восстановлении порядка у Капитолия

01:58 07.01.2021 (обновлено: 02:28 07.01.2021)
 
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Национальная гвардия столичного округа Колумбия в полной степени задействована при урегулировании ситуации вокруг Капитолия, заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер.
"Мы полностью задействовали всю национальную гвардию округа Колумбия для помощи федеральным и местным правоохранительным органам в мирном восстановлении порядка", - заявил журналистам Миллер.
По его словам, минобороны готово оказать местным властям дополнительную поддержку, если потребуется.
Ранее в Вашингтон были направлены полиция Нью-Джерси и подразделения национальной гвардии штатов Мэриленд и Виргиния.
В среду сторонники Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
01:57Беспорядки в Вашингтоне
Здание Капитолия теперь находится в безопасности, сообщил журналист
 
КапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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