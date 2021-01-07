https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592185351.html
Нацгвардия округа Колумбия участвует в восстановлении порядка у Капитолия
Нацгвардия округа Колумбия участвует в восстановлении порядка у Капитолия
Национальная гвардия столичного округа Колумбия в полной степени задействована при урегулировании ситуации вокруг Капитолия, заявил и.о. министра обороны США... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:58
2021-01-07T01:58
2021-01-07T02:28
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Национальная гвардия столичного округа Колумбия в полной степени задействована при урегулировании ситуации вокруг Капитолия, заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер.По его словам, минобороны готово оказать местным властям дополнительную поддержку, если потребуется.Ранее в Вашингтон были направлены полиция Нью-Джерси и подразделения национальной гвардии штатов Мэриленд и Виргиния.В среду сторонники Дональда Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
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