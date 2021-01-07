https://ria.ru/20210107/issledovaniya-1592252942.html

В России провели более 92,6 миллиона лабораторных исследований на COVID

В России провели более 92,6 миллиона лабораторных исследований на COVID

Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию было проведено в России с начала эпидемии, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:20

2021-01-07T16:20

2021-01-07T17:37

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию было проведено в России с начала эпидемии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирус, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни."По состоянию на 07.01.2021 проведено более 92,6 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день тестирование доступно в 975 лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 864 — при государственных медицинских организациях и 205 лабораторий частной формы собственности", — добавляется в сообщении.Подчеркивается, что информация о прохождении тестирования в каждом субъекте России доступна по телефонам оперативных штабов регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/koronavirus-1592209584.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество