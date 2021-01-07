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В России провели более 92,6 миллиона лабораторных исследований на COVID
В России провели более 92,6 миллиона лабораторных исследований на COVID
Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию было проведено в России с начала эпидемии, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:20
2021-01-07T17:37
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию было проведено в России с начала эпидемии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирус, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни."По состоянию на 07.01.2021 проведено более 92,6 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день тестирование доступно в 975 лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 864 — при государственных медицинских организациях и 205 лабораторий частной формы собственности", — добавляется в сообщении.Подчеркивается, что информация о прохождении тестирования в каждом субъекте России доступна по телефонам оперативных штабов регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 92,6 миллиона лабораторных исследований на COVID

16:20 07.01.2021 (обновлено: 17:37 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию было проведено в России с начала эпидемии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Сегодня любая лаборатория <...> вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование — обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирус, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни.
"По состоянию на 07.01.2021 проведено более 92,6 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день тестирование доступно в 975 лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 864 — при государственных медицинских организациях и 205 лабораторий частной формы собственности", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что информация о прохождении тестирования в каждом субъекте России доступна по телефонам оперативных штабов регионов.
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