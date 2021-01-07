https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592262820.html

В регионе Германии одобрили идею фонда в поддержку "Северного потока — 2"

В регионе Германии одобрили идею фонда в поддержку "Северного потока — 2"

Парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:59

2021-01-07T17:59

2021-01-07T18:30

северный поток — 2

мекленбург-передняя померания

экономика

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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока — 2", об этом говорится в итоговом протоколе после заседания в четверг, который есть в распоряжении РИА Новости."Пункт второй расписания - создание "Фонда по защите климата Мекленбурга-Померании" (Stiftung Klima- und Umweltschutz MV) - обсуждение запроса земельного правительства и согласование ландтага, решение: одобрение запроса", - говорится в протоколе.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе земельного парламента, решение было принято голосами трех фракций - Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и "ЛЕВЫХ". Это подавляющее большинство голосов в парламенте. Фракция "Альтернатива для Германии" воздержалась.Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство газопроекта "Северный поток — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 готов внести для работы фонда в общей сложности до 60 миллионов евро, сообщила ранее газета Ostsee Zeitung. Фонд намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении "Северного потока — 2". В частности, фонд планирует принять от компаний-участниц "строительные материалы", необходимые для проекта, до момента введения санкций и "функционировать как склад", пишет газета.В правительстве ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока — 2", не комментируют действия земельных властей. Позиция властей Германии в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") заявил РИА Новости, что одобряет решение о создании фонда в поддержку "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592261061.html

мекленбург-передняя померания

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северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, экономика