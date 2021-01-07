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Укладка труб "Северного потока — 2" возобновится в водах Дании 15 января
Укладка труб "Северного потока — 2" возобновится в водах Дании 15 января
Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило, что получило график дальнейшего строительства "Северного потока — 2". РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:37
2021-01-07T17:52
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
дания
экономика
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило, что получило график дальнейшего строительства "Северного потока — 2". Ранее Датское морское управление сообщило, что укладку недостроенного участка 15 января начнет судно "Фортуна".Там также отмечали, что в месте производства работ создадут временную запретную зону на 200 метров в каждую сторону от двух веток. В этих районах будут запрещены работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, а также рыбная ловля. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон ввел санкции против газопровода.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.В декабре 2020 года оператор проекта при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дания, экономика

Укладка труб "Северного потока — 2" возобновится в водах Дании 15 января

17:37 07.01.2021 (обновлено: 17:52 07.01.2021)
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" на Челябинском трубопрокатном заводе
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило, что получило график дальнейшего строительства "Северного потока — 2".
"Работы по укладке газопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", — уточнили в пресс-службе регулятора.
Ранее Датское морское управление сообщило, что укладку недостроенного участка 15 января начнет судно "Фортуна".
Там также отмечали, что в месте производства работ создадут временную запретную зону на 200 метров в каждую сторону от двух веток. В этих районах будут запрещены работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, а также рыбная ловля.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 09:52
Новак уверен в реализации "Северного потока — 2" при поддержке ЕС
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон ввел санкции против газопровода.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
В декабре 2020 года оператор проекта при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореДанияЭкономика
 
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