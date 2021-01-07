https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592261061.html

Укладка труб "Северного потока — 2" возобновится в водах Дании 15 января

Укладка труб "Северного потока — 2" возобновится в водах Дании 15 января

Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило, что получило график дальнейшего строительства "Северного потока — 2". РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:37

2021-01-07T17:37

2021-01-07T17:52

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

дания

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590726254_0:0:3334:1875_1920x0_80_0_0_9c9f9b56b575eb75a673f1b30c1cf911.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило, что получило график дальнейшего строительства "Северного потока — 2". Ранее Датское морское управление сообщило, что укладку недостроенного участка 15 января начнет судно "Фортуна".Там также отмечали, что в месте производства работ создадут временную запретную зону на 200 метров в каждую сторону от двух веток. В этих районах будут запрещены работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, а также рыбная ловля. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон ввел санкции против газопровода.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.В декабре 2020 года оператор проекта при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.

https://ria.ru/20210104/novak-1591938760.html

балтийское море

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дания, экономика