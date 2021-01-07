https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592222933.html

Началось сооружение южной ветки китайско-российского газопровода

Началось сооружение южной ветки китайско-российского газопровода

В среду, 6 января, начались сварочные работы на седьмом участке Юнцин-Шанхай китайско-российского газопровода "Восточный маршрут", что означает начало... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:04

2021-01-07T12:04

2021-01-07T12:04

россия-китай: главное

хэбэй

москва

шанхай

экономика

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МОСКВА, 7 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В среду, 6 января, начались сварочные работы на седьмом участке Юнцин-Шанхай китайско-российского газопровода "Восточный маршрут", что означает начало сооружения южной ветки газопровода в пределах провинций Хэбэй, Шаньдун и Цзянсу. После завершения строительства южной ветки из России в Шанхай будет поступать свыше 50 миллионов кубометров природного газа в день.Протяженность южной ветки - 1509 километров, проект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.Российско-китайский газопровод "Восточный маршрут" делится на северную, центральную и южную ветки. После ввода в эксплуатацию всего маршрута ежегодный объем поставок российского природного газа в Китай достигнет 38 миллиардов кубометров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/patrul-1590379462.html

хэбэй

москва

шанхай

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2021

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хэбэй, москва, шанхай, экономика