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Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19
Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19
Режим комендантского часа во Франции, введенный на фоне второй волны эпидемии коронавируса, будет продлен до 20 января, учреждения культуры, горнолыжные... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:28
2021-01-07T20:54
жан кастекс
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Режим комендантского часа во Франции, введенный на фоне второй волны эпидемии коронавируса, будет продлен до 20 января, учреждения культуры, горнолыжные подъемники, рестораны будут оставаться закрытыми, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции в четверг.Комендантский час с 20.00 до 06.00 действует во Франции с 15 декабря. В 15 департаментов – с самой сложной санитарной ситуацией - время действия комендантского часа было расширено.По словам Кастекса, санитарная ситуация во Франции остается сложной. В среднем за сутки регистрируются более 15 тысяч заболевших. В больницах находятся более 25 тысяч заболевших COVID-19, из них свыше 2,6 тысяч – в реанимации. Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, подчеркнул глава французского правительства.Он отметил, что учреждения культуры, в том числе музеи, театры, кинотеатры, пока будут оставаться закрытыми во Франции до конца января. Он добавил, что ситуация будет вновь оцениваться 20 января.Не смогут сейчас открыться и горнолыжные подъемники, сообщил премьер-министр Франции.По его словам, открытие ресторанов также невозможно. Они будут оставаться закрытыми как минимум до середины февраля. Власти продолжат предоставлять меры поддержки закрытыми учреждениям, заявил Кастекс. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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жан кастекс, коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19

20:28 07.01.2021 (обновлено: 20:54 07.01.2021)
 
© REUTERS / Charles PlatiauФранцузские полицейские патрулируют Елисейские поля в Париже, Франция
Французские полицейские патрулируют Елисейские поля в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Charles Platiau
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ПАРИЖ, 7 янв – РИА Новости. Режим комендантского часа во Франции, введенный на фоне второй волны эпидемии коронавируса, будет продлен до 20 января, учреждения культуры, горнолыжные подъемники, рестораны будут оставаться закрытыми, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции в четверг.
Комендантский час с 20.00 до 06.00 действует во Франции с 15 декабря. В 15 департаментов – с самой сложной санитарной ситуацией - время действия комендантского часа было расширено.
По словам Кастекса, санитарная ситуация во Франции остается сложной. В среднем за сутки регистрируются более 15 тысяч заболевших. В больницах находятся более 25 тысяч заболевших COVID-19, из них свыше 2,6 тысяч – в реанимации. Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, подчеркнул глава французского правительства.

"До 20 января мы продлеваем режим комендантского часа", - заявил глава кабмина Франции.

Он отметил, что учреждения культуры, в том числе музеи, театры, кинотеатры, пока будут оставаться закрытыми во Франции до конца января. Он добавил, что ситуация будет вновь оцениваться 20 января.
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Не смогут сейчас открыться и горнолыжные подъемники, сообщил премьер-министр Франции.
По его словам, открытие ресторанов также невозможно. Они будут оставаться закрытыми как минимум до середины февраля. Власти продолжат предоставлять меры поддержки закрытыми учреждениям, заявил Кастекс.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЖан КастексКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
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