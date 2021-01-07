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В Приморском крае 43 тысячи человек остались без электричества
В Приморском крае 43 тысячи человек остались без электричества
Почти 43 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:13
2021-01-07T17:01
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
приморский край
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости/Прайм. Почти 43 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщило Минэнерго РФ.Как отмечается, в четверг в 14.44 мск на Артемовской ТЭЦ действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахта-7 – Западная с неуспешным автоматическим повторным включением. На подстанции 110 кВ Западная отключений не было. В 14.47 на подстанции 110 кВ Уссурийск-1 действием противоаварийной автоматики отключились все присоединения 35 кВ.Температура наружного воздуха минус 18 градусов по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Электроснабжение почти 43 тысяч человек в Приморском крае, нарушенное из-за отключения линии электропередачи, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ.
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), приморский край

В Приморском крае 43 тысячи человек остались без электричества

16:13 07.01.2021 (обновлено: 17:01 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости/Прайм. Почти 43 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщило Минэнерго РФ.
Как отмечается, в четверг в 14.44 мск на Артемовской ТЭЦ действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахта-7 – Западная с неуспешным автоматическим повторным включением. На подстанции 110 кВ Западная отключений не было. В 14.47 на подстанции 110 кВ Уссурийск-1 действием противоаварийной автоматики отключились все присоединения 35 кВ.
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"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 42 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 36 МВт", – говорится в сообщении.
Температура наружного воздуха минус 18 градусов по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Электроснабжение почти 43 тысяч человек в Приморском крае, нарушенное из-за отключения линии электропередачи, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ.
"В 15.48 всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Приморский край
 
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