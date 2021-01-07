https://ria.ru/20210107/elektrichestvo-1592252202.html

В Приморском крае 43 тысячи человек остались без электричества

В Приморском крае 43 тысячи человек остались без электричества

Почти 43 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:13

2021-01-07T16:13

2021-01-07T17:01

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

приморский край

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости/Прайм. Почти 43 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщило Минэнерго РФ.Как отмечается, в четверг в 14.44 мск на Артемовской ТЭЦ действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахта-7 – Западная с неуспешным автоматическим повторным включением. На подстанции 110 кВ Западная отключений не было. В 14.47 на подстанции 110 кВ Уссурийск-1 действием противоаварийной автоматики отключились все присоединения 35 кВ.Температура наружного воздуха минус 18 градусов по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Электроснабжение почти 43 тысяч человек в Приморском крае, нарушенное из-за отключения линии электропередачи, восстановлено, сообщило Минэнерго РФ.

https://realty.ria.ru/20201223/dolgi-1590589531.html

приморский край

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2021

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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), приморский край