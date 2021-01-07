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NBC: демократы будут контролировать сенат по итогам выборов в Джорджии
NBC: демократы будут контролировать сенат по итогам выборов в Джорджии
Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:32
2021-01-07T00:32
2021-01-07T00:32
камала харрис
джо байден
джорджия
сша
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News.По прогнозу телеканала, на сенатских выборах в двух округах Джорджии побеждают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ssha-1592156850.html
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камала харрис, джо байден, джорджия, сша, в мире