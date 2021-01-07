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NBC: демократы будут контролировать сенат по итогам выборов в Джорджии
NBC: демократы будут контролировать сенат по итогам выборов в Джорджии
Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:32
2021-01-07T00:32
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джорджия
сша
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News.По прогнозу телеканала, на сенатских выборах в двух округах Джорджии побеждают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ssha-1592156850.html
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камала харрис, джо байден, джорджия, сша, в мире

NBC: демократы будут контролировать сенат по итогам выборов в Джорджии

00:32 07.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News.
По прогнозу телеканала, на сенатских выборах в двух округах Джорджии побеждают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.
В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.
Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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Камала ХаррисДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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