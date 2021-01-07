https://ria.ru/20210107/dzhordzhiya-1592177295.html

NBC: демократы будут контролировать сенат по итогам выборов в Джорджии

NBC: демократы будут контролировать сенат по итогам выборов в Джорджии

Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:32

2021-01-07T00:32

2021-01-07T00:32

камала харрис

джо байден

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Демократическая партия будет контролировать сенат США по итогам выборов, состоявшихся в двух округах штата Джорджия, говорится в прогнозе телеканала NBC News.По прогнозу телеканала, на сенатских выборах в двух округах Джорджии побеждают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.В случае победы демократов в обоих округах голоса в верхней палате распределяются поровну: 50 на 50. Однако избранный вице-президент Камала Харрис одновременно является председателем сената и также может голосовать, что дает демократам преимущество в один голос.Демократы уже контролируют палату представителей. Главенство в обеих палатах конгресса дает им возможность более свободно реализовывать внутриполитическую повестку при администрации Джо Байдена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ssha-1592156850.html

джорджия

сша

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камала харрис, джо байден, джорджия, сша, в мире