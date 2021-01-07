Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВИЛЬНЮС, 7 янв - РИА Новости. Мирная передача власти является основной зрелой демократии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отметив, что верит в демократию в США.
"Мирная передача власти - признак зрелости демократии, это не правило улицы. Мы твердо верим в верховенство демократических ценностей в нашей союзной стране", - написал Науседа в Twitter.
Литовский лидер призвал США к мирной передаче власти избранному президенту Джо Байдену.
В свою очередь главный советник литовского лидера Аста Скайсгирите сообщила, что Науседа с тревогой следил за событиями в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа вступили в столкновение с полицией и вторглись в Капитолий.
"Президент Литвы считает, что США как старая демократия справятся с этой ситуацией. США проходят экзамен на верховенство закона в мирной передаче власти. Мы очень надеемся, что они успешно сдадут этот экзамен", - сказала Скайсгирите в эфире литовского радио.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.