https://ria.ru/20210107/demokratiya-1592243989.html

Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США

Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США

Мирная передача власти является основной зрелой демократии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отметив, что верит в демократию в США. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:19

2021-01-07T15:19

2021-01-07T15:19

беспорядки в вашингтоне

гитанас науседа

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 7 янв - РИА Новости. Мирная передача власти является основной зрелой демократии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, отметив, что верит в демократию в США.Литовский лидер призвал США к мирной передаче власти избранному президенту Джо Байдену.В свою очередь главный советник литовского лидера Аста Скайсгирите сообщила, что Науседа с тревогой следил за событиями в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа вступили в столкновение с полицией и вторглись в Капитолий."Президент Литвы считает, что США как старая демократия справятся с этой ситуацией. США проходят экзамен на верховенство закона в мирной передаче власти. Мы очень надеемся, что они успешно сдадут этот экзамен", - сказала Скайсгирите в эфире литовского радио.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/ugrozy-1592241230.html

сша

литва

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гитанас науседа, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, литва, в мире