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В России ребенок попал в больницу с поражением всех органов после COVID
В России ребенок попал в больницу с поражением всех органов после COVID
В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:26
2021-01-07T10:30
распространение нового коронавируса
россия
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала пресс-службе регионального правительства. По словам главврача, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.Девочку удалось спасти благодаря слаженной работе целой команды врачей. Опытные и профессиональные специалисты, по мнению Муратовой, — главная ценность кировской больницы. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.
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россия, кировская область, происшествия

В России ребенок попал в больницу с поражением всех органов после COVID

10:26 07.01.2021 (обновлено: 10:30 07.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Кировской областиГлавный врач Кировской областной детской больницы Наталья Муратова
Главный врач Кировской областной детской больницы Наталья Муратова - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала пресс-службе регионального правительства.
По словам главврача, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
"У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия", — объясняет Муратова.
Девочку удалось спасти благодаря слаженной работе целой команды врачей. Опытные и профессиональные специалисты, по мнению Муратовой, — главная ценность кировской больницы. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.
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