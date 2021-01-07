https://ria.ru/20210107/covid-19-1592211834.html

В России ребенок попал в больницу с поражением всех органов после COVID

В России ребенок попал в больницу с поражением всех органов после COVID

В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:26

2021-01-07T10:26

2021-01-07T10:30

распространение нового коронавируса

россия

кировская область

происшествия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала пресс-службе регионального правительства. По словам главврача, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.Девочку удалось спасти благодаря слаженной работе целой команды врачей. Опытные и профессиональные специалисты, по мнению Муратовой, — главная ценность кировской больницы. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.

https://ria.ru/20210106/smertnost-1592160561.html

россия

кировская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кировская область, происшествия