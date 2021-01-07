https://ria.ru/20210107/chao-1592278807.html
Министр транспорта США объявила об отставке
Министр транспорта США объявила об отставке
Министр транспорта США Элейн Чао покидает свой пост, сообщает корреспондент Washington Post Джош Доуси со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T21:54
2021-01-07T21:54
2021-01-07T22:04
захват капитолия в вашингтоне
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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Министр транспорта США Элейн Чао покидает свой пост, сообщает корреспондент Washington Post Джош Доуси со ссылкой на источники.Сама министр позже подтвердила эту информацию в Twitter/Макконнелл – лидер республиканцев в сенате США.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире