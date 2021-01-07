https://ria.ru/20210107/chao-1592278807.html

Министр транспорта США объявила об отставке

Министр транспорта США объявила об отставке

Министр транспорта США Элейн Чао покидает свой пост, сообщает корреспондент Washington Post Джош Доуси со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T21:54

2021-01-07T21:54

2021-01-07T22:04

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости. Министр транспорта США Элейн Чао покидает свой пост, сообщает корреспондент Washington Post Джош Доуси со ссылкой на источники.Сама министр позже подтвердила эту информацию в Twitter/Макконнелл – лидер республиканцев в сенате США.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире