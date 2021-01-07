https://ria.ru/20210107/buzova-1592241710.html
Ольга Бузова поделилась откровенным фото с Мальдивских островов
Ольга Бузова поделилась откровенным фото с Мальдивских островов
Певица Ольга Бузова опубликовала в инстаграме откровенное фото, сделанное на Мальдивах. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:15
2021-01-07T15:15
2021-01-07T15:15
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Певица Ольга Бузова опубликовала в инстаграме откровенное фото, сделанное на Мальдивах."Показать, где мы были? Смотрите в сторис", — написала она.До этого певица поздравила своих поклонников с Рождеством."Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом, — написала Бузова. — Сбываются все мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!"Также она предложила поклонникам выбрать лучший снимок.
https://ria.ru/20210106/shmykova-1592130700.html
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фото - культура, шоу-бизнес, туризм, ольга бузова, мальдивы, отдых