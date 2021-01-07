https://ria.ru/20210107/borodina-1592219117.html

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на бессоницу на отдыхе

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на бессоницу на отдыхе

Телеведущая Ксения Бородина, которая находится на Мальдивах, рассказала о том, что на отдыхе ее замучила бессонница. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:36

2021-01-07T11:36

2021-01-07T11:36

туризм

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ксения бородина

гонконг

мальдивы

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина, которая находится на Мальдивах, рассказала о том, что на отдыхе ее замучила бессонница. "Мне надо летать в ту страну, где время назад по сравнению с Москвой. Все что на три-четыре часа вперед — не моя история, — пояснила телеведущая. — Не могу наладить сон никак, с самолета я почти не сплю. Час там, час тут, и как только ложусь, начинается говорящая голова, мысли не уходят, и это выводит из себя". Она рассказала, что проблем со сном у нее раньше небыло: "засыпала с детства в такси, поездах, самолетах!. "Все изменилось год назад, после Тайланда и Гонконга. Там сбой этот как начался, так теперь он меня преследует", — написала Бородина.До жалоб на бессоницу она писала, что не фанатка Мальдив, но тут ей нравится ленивый отдых: "красится не надо, особо не думаешь как спланировать день, потому что они все похожи. Отдыхаешь головой и телом".

https://ria.ru/20210106/sheyk-1589919410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отдых, шоу-бизнес, звезды, ксения бородина, гонконг, мальдивы