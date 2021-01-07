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https://ria.ru/20210107/borodina-1592219117.html
Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на бессоницу на отдыхе
Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на бессоницу на отдыхе
Телеведущая Ксения Бородина, которая находится на Мальдивах, рассказала о том, что на отдыхе ее замучила бессонница. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:36
2021-01-07T11:36
туризм
отдых
шоубиз
шоу-бизнес
звезды
ксения бородина
гонконг
мальдивы
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина, которая находится на Мальдивах, рассказала о том, что на отдыхе ее замучила бессонница. "Мне надо летать в ту страну, где время назад по сравнению с Москвой. Все что на три-четыре часа вперед — не моя история, — пояснила телеведущая. — Не могу наладить сон никак, с самолета я почти не сплю. Час там, час тут, и как только ложусь, начинается говорящая голова, мысли не уходят, и это выводит из себя". Она рассказала, что проблем со сном у нее раньше небыло: "засыпала с детства в такси, поездах, самолетах!. "Все изменилось год назад, после Тайланда и Гонконга. Там сбой этот как начался, так теперь он меня преследует", — написала Бородина.До жалоб на бессоницу она писала, что не фанатка Мальдив, но тут ей нравится ленивый отдых: "красится не надо, особо не думаешь как спланировать день, потому что они все похожи. Отдыхаешь головой и телом".
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туризм, отдых, шоу-бизнес, звезды, ксения бородина, гонконг, мальдивы

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на бессоницу на отдыхе

11:36 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина, которая находится на Мальдивах, рассказала о том, что на отдыхе ее замучила бессонница.
"Мне надо летать в ту страну, где время назад по сравнению с Москвой. Все что на три-четыре часа вперед — не моя история, — пояснила телеведущая. — Не могу наладить сон никак, с самолета я почти не сплю. Час там, час тут, и как только ложусь, начинается говорящая голова, мысли не уходят, и это выводит из себя".
Она рассказала, что проблем со сном у нее раньше небыло: "засыпала с детства в такси, поездах, самолетах!.
"Все изменилось год назад, после Тайланда и Гонконга. Там сбой этот как начался, так теперь он меня преследует", — написала Бородина.
До жалоб на бессоницу она писала, что не фанатка Мальдив, но тут ей нравится ленивый отдых: "красится не надо, особо не думаешь как спланировать день, потому что они все похожи. Отдыхаешь головой и телом".
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