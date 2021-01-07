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В Британии призвали Трампа осудить произошедшие в Вашингтоне беспорядки
В Британии призвали Трампа осудить произошедшие в Вашингтоне беспорядки
Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить произошедшие в Вашингтоне беспорядки, в стране должна произойти упорядоченная передача власти, считает... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:28
2021-01-07T11:28
2021-01-07T11:28
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
мвд великобритании
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сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп должен осудить произошедшие в Вашингтоне беспорядки, в стране должна произойти упорядоченная передача власти, считает министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.В интервью телеканалу Sky News министр отметила, что насилию, проявленному в ходе беспорядков в американской столице, нет оправдания. По ее словам, несколько участников протестов в столице США погибли, правоохранители также пострадали. "Это действительно печально, это трагично видеть", - отметила глава британского МВД.Министр подчеркнула, что Трамп в среду выступил с заявлением, которое "мало способствовало" деэскалации ситуации."Провокационные слова совершенно неверны, и, откровенно говоря, каждый аспект насилия и имевших место действий подлежит осуждению", - отметила она.Глава МВД Великобритании подчеркнула, что в США необходима "упорядоченная передача власти".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
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дональд трамп, мвд великобритании, джо байден, великобритания, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
должен осудить произошедшие в Вашингтоне беспорядки, в стране должна произойти упорядоченная передача власти, считает министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.
В интервью телеканалу Sky News
министр отметила, что насилию, проявленному в ходе беспорядков в американской столице, нет оправдания. По ее словам, несколько участников протестов в столице США погибли, правоохранители также пострадали. "Это действительно печально, это трагично видеть", - отметила глава британского МВД.
"Я думаю, насилие определенно должно остановиться, и он (Трамп) определенно должен осудить произошедшее. В этом нет никаких сомнений", - сказала Патель.
Министр подчеркнула, что Трамп в среду выступил с заявлением, которое "мало способствовало" деэскалации ситуации.
"Провокационные слова совершенно неверны, и, откровенно говоря, каждый аспект насилия и имевших место действий подлежит осуждению", - отметила она.
Глава МВД Великобритании
подчеркнула, что в США необходима "упорядоченная передача власти".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден
, но Трамп не признает поражения.