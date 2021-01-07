https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592204966.html

Финские политики шокированы событиями в Вашингтоне

Финские политики шокированы событиями в Вашингтоне

Финские политики следили за происходящим в Вашингтоне и назвали происходящие там события тревожными и шокирующими. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:02

2021-01-07T09:02

2021-01-07T09:02

беспорядки в вашингтоне

финляндия

вашингтон (город)

сша

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв - РИА Новости. Финские политики следили за происходящим в Вашингтоне и назвали происходящие там события тревожными и шокирующими.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения."Американская демократия долгое время была образцом для мира. Её целостность и продолжение важны для всех нас", - написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинистё.Глава финского кабмина Санна Марин назвала события тревожными."Нападение на Капитолийский холм в Вашингтоне - очень серьезное и тревожное событие. Это показывает, насколько важно твердо и решительно защищать демократию во все времена", - сообщила Марин в сети микроблогов.Глава министерства внутренних дел Пекка Хаависто призвал положить конец насилию."Финляндия следит за шокирующими новостями из Соединенных Штатов, одной из старейших демократий в мире. Результаты выборов всегда следует уважать. Необходимо немедленно положить конец насилию", - сообщил министр в Twitter.

https://ria.ru/20210107/protesty-1592200947.html

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финляндия, вашингтон (город), сша, в мире