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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592204966.html
Финские политики шокированы событиями в Вашингтоне
Финские политики шокированы событиями в Вашингтоне
Финские политики следили за происходящим в Вашингтоне и назвали происходящие там события тревожными и шокирующими. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:02
2021-01-07T09:02
беспорядки в вашингтоне
финляндия
вашингтон (город)
сша
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв - РИА Новости. Финские политики следили за происходящим в Вашингтоне и назвали происходящие там события тревожными и шокирующими.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения."Американская демократия долгое время была образцом для мира. Её целостность и продолжение важны для всех нас", - написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинистё.Глава финского кабмина Санна Марин назвала события тревожными."Нападение на Капитолийский холм в Вашингтоне - очень серьезное и тревожное событие. Это показывает, насколько важно твердо и решительно защищать демократию во все времена", - сообщила Марин в сети микроблогов.Глава министерства внутренних дел Пекка Хаависто призвал положить конец насилию."Финляндия следит за шокирующими новостями из Соединенных Штатов, одной из старейших демократий в мире. Результаты выборов всегда следует уважать. Необходимо немедленно положить конец насилию", - сообщил министр в Twitter.
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
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финляндия, вашингтон (город), сша, в мире

Финские политики шокированы событиями в Вашингтоне

09:02 07.01.2021
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановПротестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв - РИА Новости. Финские политики следили за происходящим в Вашингтоне и назвали происходящие там события тревожными и шокирующими.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
"Американская демократия долгое время была образцом для мира. Её целостность и продолжение важны для всех нас", - написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинистё.
Глава финского кабмина Санна Марин назвала события тревожными.
"Нападение на Капитолийский холм в Вашингтоне - очень серьезное и тревожное событие. Это показывает, насколько важно твердо и решительно защищать демократию во все времена", - сообщила Марин в сети микроблогов.
Глава министерства внутренних дел Пекка Хаависто призвал положить конец насилию.
"Финляндия следит за шокирующими новостями из Соединенных Штатов, одной из старейших демократий в мире. Результаты выборов всегда следует уважать. Необходимо немедленно положить конец насилию", - сообщил министр в Twitter.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Беспорядки в ВашингтонеФинляндияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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