https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592191407.html

Сторонники Трампа по-разному отнеслись к призыву прекратить беспорядки

Сторонники Трампа по-разному отнеслись к призыву прекратить беспорядки

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа по-разному отнеслись к его призыву прекратить осаду Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:10

2021-01-07T03:10

2021-01-07T03:10

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа по-разному отнеслись к его призыву прекратить осаду Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.В среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Сообщалось о том, что от огнестрельного ранения при беспорядках погибла женщина, также были ранены несколько полицейских. После начала беспорядков Трамп выступил с телеобращением, в котором попросил протестующих в Вашингтоне разойтись по домам и призвал их к миру и порядку. Кто-то прислушался к призыву, кто-то возразил президенту.Отвечая на просьбу оценить происходящее в Вашингтоне, он признался, что ему все нравится. "Мне очень нравится. Мы сражаемся за нашу страну", - сказал он.Еще один сторонник Трампа, Энтони, рассказал, что прислушается к рекомендации президента.Он поделился, что испытывает смешанные чувства от произошедшего у Капитолия."У меня смешанные чувства от всего этого. Но это потому, что это наша конституция, наш билль о правах, наша первая поправка", - сказал Энтони.Без сомнений выразила готовность выполнить просьбу Трампа жительница Техаса, представившаяся как Шеннон."Абсолютно! Мой рейс домой запланирован на пятницу, и я планирую спокойно вернуться и спокойно провести время до отлета. Я считаю сегодняшние события хорошими. Я видела одного человека, который вел себя по-сумасшедшему деструктивно... Я думаю, что это было потрясающе, это действительно важное послание... Мы пришли туда только для того, чтобы вернуть здание (конгресса) себе", - сказала Шэннон. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592191230.html

https://ria.ru/20210107/bush-1592189229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире