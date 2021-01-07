https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592191407.html
Сторонники Трампа по-разному отнеслись к призыву прекратить беспорядки
Сторонники Трампа по-разному отнеслись к призыву прекратить беспорядки
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа по-разному отнеслись к его призыву прекратить осаду Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T03:10
2021-01-07T03:10
2021-01-07T03:10
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа по-разному отнеслись к его призыву прекратить осаду Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.В среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Сообщалось о том, что от огнестрельного ранения при беспорядках погибла женщина, также были ранены несколько полицейских. После начала беспорядков Трамп выступил с телеобращением, в котором попросил протестующих в Вашингтоне разойтись по домам и призвал их к миру и порядку. Кто-то прислушался к призыву, кто-то возразил президенту.Отвечая на просьбу оценить происходящее в Вашингтоне, он признался, что ему все нравится. "Мне очень нравится. Мы сражаемся за нашу страну", - сказал он.Еще один сторонник Трампа, Энтони, рассказал, что прислушается к рекомендации президента.Он поделился, что испытывает смешанные чувства от произошедшего у Капитолия."У меня смешанные чувства от всего этого. Но это потому, что это наша конституция, наш билль о правах, наша первая поправка", - сказал Энтони.Без сомнений выразила готовность выполнить просьбу Трампа жительница Техаса, представившаяся как Шеннон."Абсолютно! Мой рейс домой запланирован на пятницу, и я планирую спокойно вернуться и спокойно провести время до отлета. Я считаю сегодняшние события хорошими. Я видела одного человека, который вел себя по-сумасшедшему деструктивно... Я думаю, что это было потрясающе, это действительно важное послание... Мы пришли туда только для того, чтобы вернуть здание (конгресса) себе", - сказала Шэннон. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа
по-разному отнеслись к его призыву прекратить осаду Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.
В среду сторонники Трампа осадили здание Капитолия
с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джозефа Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Сообщалось о том, что от огнестрельного ранения при беспорядках погибла женщина, также были ранены несколько полицейских. После начала беспорядков Трамп выступил с телеобращением, в котором попросил протестующих в Вашингтоне
разойтись по домам и призвал их к миру и порядку. Кто-то прислушался к призыву, кто-то возразил президенту.
"Почему мы должны слушаться? Они украли выборы. Мы платим налоги, платим доллары... Мы мирные, сейчас мы мирные. Никто не может оставить все это. Мы сражаемся, потому что это Божья страна, вот почему мы здесь. А они тащат нашу страну в ад, они хотят защитить только Джо Байдена
и этих педофилов. Вот что это", - сказал участник протестов, житель Техаса
Дэвид.
Отвечая на просьбу оценить происходящее в Вашингтоне, он признался, что ему все нравится. "Мне очень нравится. Мы сражаемся за нашу страну", - сказал он.
Еще один сторонник Трампа, Энтони, рассказал, что прислушается к рекомендации президента.
"Мы подчинимся (призыву) потому, что это мой президент. Однако люди хотят ответов на вопрос о том, что произошло 3 ноября (в день выборов президента США
), потому что нам, американцам, кажется, что выборы были украдены. Все что нам нужно - это ответы. Я знаю, что сейчас напряжение очень велико, в мире пандемия. Люди находятся в стрессе, сидят дома, они хотят выйти на улицы", - сказал собеседник агентства.
Он поделился, что испытывает смешанные чувства от произошедшего у Капитолия.
"У меня смешанные чувства от всего этого. Но это потому, что это наша конституция, наш билль о правах, наша первая поправка", - сказал Энтони.
Без сомнений выразила готовность выполнить просьбу Трампа жительница Техаса, представившаяся как Шеннон.
"Абсолютно! Мой рейс домой запланирован на пятницу, и я планирую спокойно вернуться и спокойно провести время до отлета. Я считаю сегодняшние события хорошими. Я видела одного человека, который вел себя по-сумасшедшему деструктивно... Я думаю, что это было потрясающе, это действительно важное послание... Мы пришли туда только для того, чтобы вернуть здание (конгресса) себе", - сказала Шэннон.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>