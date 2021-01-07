https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592180202.html

Глава МИД Франции осудил насилие против американских институтов власти

Глава МИД Франции осудил насилие против американских институтов власти

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал происходящее в Вашингтоне посягательством на демократию и призвал уважать выбор американского народа. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:57

2021-01-07T00:57

2021-01-07T00:57

беспорядки в вашингтоне

жан-ив ле дриан

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал происходящее в Вашингтоне посягательством на демократию и призвал уважать выбор американского народа.Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента и не признающего поражение Дональда Трампа.Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу.У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176136.html

вашингтон (город)

сша

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жан-ив ле дриан, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире