https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176748.html

Демократы попросили Трампа потребовать от протестующих уйти от Капитолия

Демократы попросили Трампа потребовать от протестующих уйти от Капитолия

Лидеры демократов в конгрессе США в совместном заявлении призвали президента Дональда Трампа потребовать от протестующих немедленно покинуть территорию... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:26

2021-01-07T00:26

2021-01-07T00:26

беспорядки в вашингтоне

чак шумер

нэнси пелоси

капитолий

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе США в совместном заявлении призвали президента Дональда Трампа потребовать от протестующих немедленно покинуть территорию Капитолия.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на президентских выборах Джо Байдена. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176136.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чак шумер, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире