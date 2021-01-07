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Из конгресса США эвакуировали бюллетени с итогами голосования выборщиков
Из конгресса США эвакуировали бюллетени с итогами голосования выборщиков
Бюллетени с итогами голосования выборщиков в безопасности, они были эвакуированы из захваченного протестующими здания конгресса США, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:16
2021-01-07T00:16
2021-01-07T00:16
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Бюллетени с итогами голосования выборщиков в безопасности, они были эвакуированы из захваченного протестующими здания конгресса США, сообщает агентство Рейтер.Подробности не приводятся, сообщается лишь, что документы находятся у сотрудников сената.Конгресс в соответствии с конституцией США должен утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Джо Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего и не признающего поражение президента Дональда Трампа. Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы. Позднее Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592175513.html
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире