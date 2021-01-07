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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/bayden-1592195275.html
Сенатор Леффтер отказалась от возражений против утверждения Байдена
Сенатор Леффтер отказалась от возражений против утверждения Байдена
Сенатор CША Келли Леффлер заявила, что отказывается от возражений против утверждения Джо Байдена президентом. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:48
2021-01-07T04:50
беспорядки в вашингтоне
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сенатор CША Келли Леффлер заявила, что отказывается от возражений против утверждения Джо Байдена президентом.Сенатор, которая проиграла выборы в Джорджии во вторник и покидает сенат, заявила в ходе заседания сената, что не может "добросовестно возразить" против утверждения Байдена в свете беспорядков.Она также назвала беспорядки "прямой атакой на демократию".Ранее группа сенаторов-республиканцев высказала возражения против утверждения Байдена президентом, заявив, что сначала необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Сенатор Леффтер отказалась от возражений против утверждения Байдена

04:48 07.01.2021 (обновлено: 04:50 07.01.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Сенатор CША Келли Леффлер заявила, что отказывается от возражений против утверждения Джо Байдена президентом.
Сенатор, которая проиграла выборы в Джорджии во вторник и покидает сенат, заявила в ходе заседания сената, что не может "добросовестно возразить" против утверждения Байдена в свете беспорядков.
Она также назвала беспорядки "прямой атакой на демократию".
Ранее группа сенаторов-республиканцев высказала возражения против утверждения Байдена президентом, заявив, что сначала необходимо провести 10-дневный "аудит" выборов. Ожидалось, что обе палаты конгресса отвергнут эти предложения. Заседания сената и палаты представителей были прерваны масштабными беспорядками, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
04:44Беспорядки в Вашингтоне
Байден выступит с заявлением
 
Беспорядки в ВашингтонеДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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