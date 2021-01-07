https://ria.ru/20210107/arktika-1592195610.html

ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике

ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике

Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере", заявил... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T04:59

2021-01-07T04:59

2021-01-07T11:18

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере", заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт, слова которого приводит Breaking Defence.Он отметил, что в ближайшие годы Вашингтону придется действовать в Арктике "более настойчиво", чтобы оспорить российские, а также китайские "притязания". Отвечая на вопрос, должны ли США проводить у северного побережья России "операции по обеспечению свободы навигации", Брейтуэйт сравнил ситуацию в регионе с обстановкой в Южно-Китайском море, где у Китая есть территориальные споры с некоторыми странами."Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства", — заявил министр. Такую стратегию он назвал "более смелой позицией", "правом и обязанностью" США как "доминирующей военно-морской силы в мире".По словам Брейтуэйта, главное преимущество США в Арктике — это подводные лодки. Но, добавил он, американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, тогда как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США "не могут сравниться".О том, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, говорил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он. Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.

https://ria.ru/20201211/nato-1588786837.html

https://ria.ru/20201218/ugroza-1589828245.html

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россия, военно-морские силы сша, арктика, сша, в мире