Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210107/arktika-1592195610.html
ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике
ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике
Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере", заявил... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T04:59
2021-01-07T11:18
россия
военно-морские силы сша
арктика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592209082_0:155:1680:1100_1920x0_80_0_0_ff51ca6dad6f164731fcf30b284121ea.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере", заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт, слова которого приводит Breaking Defence.Он отметил, что в ближайшие годы Вашингтону придется действовать в Арктике "более настойчиво", чтобы оспорить российские, а также китайские "притязания". Отвечая на вопрос, должны ли США проводить у северного побережья России "операции по обеспечению свободы навигации", Брейтуэйт сравнил ситуацию в регионе с обстановкой в Южно-Китайском море, где у Китая есть территориальные споры с некоторыми странами."Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства", — заявил министр. Такую стратегию он назвал "более смелой позицией", "правом и обязанностью" США как "доминирующей военно-морской силы в мире".По словам Брейтуэйта, главное преимущество США в Арктике — это подводные лодки. Но, добавил он, американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, тогда как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США "не могут сравниться".О том, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, говорил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он. Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.
https://ria.ru/20201211/nato-1588786837.html
https://ria.ru/20201218/ugroza-1589828245.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592209082_0:0:1422:1067_1920x0_80_0_0_d345b9c122672aeede13e5735a99616d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, военно-морские силы сша, арктика, сша, в мире

ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике

04:59 07.01.2021 (обновлено: 11:18 07.01.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanЭскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. Lehman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере", заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт, слова которого приводит Breaking Defence.
Он отметил, что в ближайшие годы Вашингтону придется действовать в Арктике "более настойчиво", чтобы оспорить российские, а также китайские "притязания".
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 15:31
В Северном флоте заявили о смещении учений НАТО к российской границе
Отвечая на вопрос, должны ли США проводить у северного побережья России "операции по обеспечению свободы навигации", Брейтуэйт сравнил ситуацию в регионе с обстановкой в Южно-Китайском море, где у Китая есть территориальные споры с некоторыми странами.
"Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства", — заявил министр. Такую стратегию он назвал "более смелой позицией", "правом и обязанностью" США как "доминирующей военно-морской силы в мире".
По словам Брейтуэйта, главное преимущество США в Арктике — это подводные лодки. Но, добавил он, американским ВМС придется арендовать ледоколы у союзников, тогда как у России есть целый ледокольный флот, а Китай строит такие корабли темпами, с которыми США "не могут сравниться".
О том, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, говорил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Россия для укрепления обороноспособности и обеспечения своих национальных интересов в Арктике активно развивает Северный флот, подчеркнул он.
Российский МИД также выражал обеспокоенность тем, что США усиливают военное присутствие в арктическом регионе, и отмечал, что Москва выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества.
Подъем флага на корабле Маунт Уитни ВМС США - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 06:08
США назвали Россию главной угрозой для господства на море
 
РоссияВоенно-морские силы СШААрктикаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
14:53МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию
14:40Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
14:40В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
14:34Байден выдвинул Меррика Гарланда на пост генпрокурора
14:34В Германии не исключили продолжения протестов в США с применением оружия
Лента новостейМолния