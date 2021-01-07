https://ria.ru/20210107/angara-1592209243.html

Уровень воды в Ангаре, вышедшей из берегов, снизился на 28 см за сутки

Уровень воды в Ангаре, вышедшей из берегов, снизился на 28 см за сутки

Уровень воды в Ангаре, затопившей во время ледостава ряд территорий в Иркутской области, в течение суток снизился на 28 сантиметров, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:46

2021-01-07T09:46

2021-01-07T09:46

ангара

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 7 янв – РИА Новости. Уровень воды в Ангаре, затопившей во время ледостава ряд территорий в Иркутской области, в течение суток снизился на 28 сантиметров, сообщает ГУМЧС региона.Ранее сообщалось, что в начале января во время ледостава на реке Ангара возникло колебание уровня воды до 1,5 метров, что привело к затоплению пониженных участков местности. Так, на территории города Усолья-Сибирского 5 января в районе полуострова Варничный затопило дорогу, связывающую городскую черту с полуостровом. В поселке Тельма оказались под водой огороды на двух улицах. В превентивных целях Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов РФ на 300 кубометров в секунду снизило сброс воды на Иркутском гидроузле. Сейчас он составляет 2200 кубометров в секунду. На пониженных участках для предотвращения угрозы затопления ведется отсыпка местности.Режим "Повышенная готовность" действует в настоящее время в трех населенных пунктах – Тельме, Александровское и городе Усолье-Сибирское.

ангара

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангара, иркутская область, происшествия