Уровень воды в Ангаре, вышедшей из берегов, снизился на 28 см за сутки
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на реку Ангара в нижнем бьефе Богучанской ГЭС
ИРКУТСК, 7 янв – РИА Новости. Уровень воды в Ангаре, затопившей во время ледостава ряд территорий в Иркутской области, в течение суток снизился на 28 сантиметров, сообщает ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось, что в начале января во время ледостава на реке Ангара возникло колебание уровня воды до 1,5 метров, что привело к затоплению пониженных участков местности. Так, на территории города Усолья-Сибирского 5 января в районе полуострова Варничный затопило дорогу, связывающую городскую черту с полуостровом. В поселке Тельма оказались под водой огороды на двух улицах. В превентивных целях Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов РФ на 300 кубометров в секунду снизило сброс воды на Иркутском гидроузле. Сейчас он составляет 2200 кубометров в секунду. На пониженных участках для предотвращения угрозы затопления ведется отсыпка местности.
"В течение суток уровень воды понизился на 28 сантиметров. По состоянию на 07.00 (02.00 мск) подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.
Режим "Повышенная готовность" действует в настоящее время в трех населенных пунктах – Тельме, Александровское и городе Усолье-Сибирское.