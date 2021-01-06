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В Австралии сняли на видео змею, бьющуюся в окно автомобиля
В Австралии сняли на видео змею, бьющуюся в окно автомобиля
В штате Новый Южный Уэльс крупная змея пыталась через окно забраться в салон автомобиля прямо во время движения, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T03:17
2021-01-06T03:17
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новый южный уэльс
австралия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В штате Новый Южный Уэльс крупная змея пыталась через окно забраться в салон автомобиля прямо во время движения, сообщает Daily Mail.Рэйчел Пейс c другом Кайлом Веллой путешествовала на автомобиле по северному побережью штата. По дороге в город Страуд она сняла на видео змею, которая во время движения билась в закрытое окно машины, пытаясь пробраться внутрь салона."Вот это да! Что нам делать!", — кричал Кайл, глядя на пресмыкающееся. Оно в это время прижималось к обратной стороне окна рядом с ним.Пара остановила машину, чтобы прогнать животное. Видео заканчивается в момент, когда Кайл пытается открыть дверь, но змея все еще находится на стекле. Позже Рэйчел рассказала, что с помощью соседа они поймали ее и выпустили у ближайшего ручья.Комментаторы признавались, что от страха врезались бы в дерево, если бы, сидя за рулем, увидели змею на окне рядом с собой. Другие говорили, что больше никогда бы не сели в эту машину. Некоторые шутили, что животное просто воспользовалось транспортным средством, чтобы попасть в другой город.
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туризм, новости - туризм, новый южный уэльс, австралия

В Австралии сняли на видео змею, бьющуюся в окно автомобиля

03:17 06.01.2021
 
© Rachael Pace/FacebookСкриншот видео, на котором змея пытается попасть в салон автомобиля
Скриншот видео, на котором змея пытается попасть в салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Rachael Pace/Facebook
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В штате Новый Южный Уэльс крупная змея пыталась через окно забраться в салон автомобиля прямо во время движения, сообщает Daily Mail.
Рэйчел Пейс c другом Кайлом Веллой путешествовала на автомобиле по северному побережью штата. По дороге в город Страуд она сняла на видео змею, которая во время движения билась в закрытое окно машины, пытаясь пробраться внутрь салона.
"Вот это да! Что нам делать!", — кричал Кайл, глядя на пресмыкающееся. Оно в это время прижималось к обратной стороне окна рядом с ним.
Пара остановила машину, чтобы прогнать животное. Видео заканчивается в момент, когда Кайл пытается открыть дверь, но змея все еще находится на стекле. Позже Рэйчел рассказала, что с помощью соседа они поймали ее и выпустили у ближайшего ручья.
Комментаторы признавались, что от страха врезались бы в дерево, если бы, сидя за рулем, увидели змею на окне рядом с собой. Другие говорили, что больше никогда бы не сели в эту машину. Некоторые шутили, что животное просто воспользовалось транспортным средством, чтобы попасть в другой город.
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