https://ria.ru/20210106/zmeya-1592076406.html

В Австралии сняли на видео змею, бьющуюся в окно автомобиля

В Австралии сняли на видео змею, бьющуюся в окно автомобиля

В штате Новый Южный Уэльс крупная змея пыталась через окно забраться в салон автомобиля прямо во время движения, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T03:17

2021-01-06T03:17

2021-01-06T03:17

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новый южный уэльс

австралия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В штате Новый Южный Уэльс крупная змея пыталась через окно забраться в салон автомобиля прямо во время движения, сообщает Daily Mail.Рэйчел Пейс c другом Кайлом Веллой путешествовала на автомобиле по северному побережью штата. По дороге в город Страуд она сняла на видео змею, которая во время движения билась в закрытое окно машины, пытаясь пробраться внутрь салона."Вот это да! Что нам делать!", — кричал Кайл, глядя на пресмыкающееся. Оно в это время прижималось к обратной стороне окна рядом с ним.Пара остановила машину, чтобы прогнать животное. Видео заканчивается в момент, когда Кайл пытается открыть дверь, но змея все еще находится на стекле. Позже Рэйчел рассказала, что с помощью соседа они поймали ее и выпустили у ближайшего ручья.Комментаторы признавались, что от страха врезались бы в дерево, если бы, сидя за рулем, увидели змею на окне рядом с собой. Другие говорили, что больше никогда бы не сели в эту машину. Некоторые шутили, что животное просто воспользовалось транспортным средством, чтобы попасть в другой город.

https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html

новый южный уэльс

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