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Жириновский призвал сделать изучение иностранных языков факультативным
Жириновский призвал сделать изучение иностранных языков факультативным
Изучение иностранных языков должно стать факультативным, так как для большинства школьников это лишняя информация, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:40
2021-01-06T15:40
россия
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Изучение иностранных языков должно стать факультативным, так как для большинства школьников это лишняя информация, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Минпросвещения исключило ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных экзаменов. Молодцы, сделали хоть полшага. Нужно вообще сделать изучение иностранных языков факультативным. Для большинства ребят - это абсолютно лишняя, бесполезная информация. А кому нужно - выучит самостоятельно", - написал Жириновский в Telegram.По словам лидера ЛДПР, он учил четыре языка, ни один из которых не пригодился ему в работе. Жириновский отметил, что сейчас любой человек при необходимости может за полгода на достаточном уровне выучить язык.Приказ министерства просвещения РФ, согласно которому единый государственный экзамен по иностранному языку не станет обязательным в 2022 году, вступил в силу 4 января.
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россия, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал сделать изучение иностранных языков факультативным

15:40 06.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Изучение иностранных языков должно стать факультативным, так как для большинства школьников это лишняя информация, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Минпросвещения исключило ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных экзаменов. Молодцы, сделали хоть полшага. Нужно вообще сделать изучение иностранных языков факультативным. Для большинства ребят - это абсолютно лишняя, бесполезная информация. А кому нужно - выучит самостоятельно", - написал Жириновский в Telegram.
По словам лидера ЛДПР, он учил четыре языка, ни один из которых не пригодился ему в работе. Жириновский отметил, что сейчас любой человек при необходимости может за полгода на достаточном уровне выучить язык.

Эту проблему я поднимал ещё в 2015 году на заседании Госсовета.

Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Владимир Жириновский
лидер ЛДПР
Приказ министерства просвещения РФ, согласно которому единый государственный экзамен по иностранному языку не станет обязательным в 2022 году, вступил в силу 4 января.
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