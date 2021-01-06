https://ria.ru/20210106/zemletryasenie-1592164846.html
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе хорватского города Петриня, сообщает сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:01
2021-01-06T21:01
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе хорватского города Петриня, сообщает сообщила Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.01 по времени UTC (20.01 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к юго-западу от города Петриня, где в конце декабря произошло разрушительное землетрясение. Очаг залегал на глубине десяти километров.Сообщений о жертвах пока не поступало.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в свою очередь сообщил, что магнитуда землетрясения составляет 5,0 баллов.Землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Хорватии в конце декабря. Больше всего пострадали города Петриня и Сисак в центральной части страны. В первый день погибли семь человек, еще один волонтер упал и разбился насмерть 3 января, пострадали и извлечены из-под завалов десятки граждан. К настоящему времени зафиксированы повреждения на 13,2 тысячи объектов, подсчет ущерба продолжается. Сейсмологи отмечали повторные толчки в Хорватии.
https://ria.ru/20210104/zemletryasenie-1591987660.html
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