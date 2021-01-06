Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210106/zemletryasenie-1592164846.html
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе хорватского города Петриня, сообщает сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:01
2021-01-06T21:03
хорватия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе хорватского города Петриня, сообщает сообщила Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.01 по времени UTC (20.01 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к юго-западу от города Петриня, где в конце декабря произошло разрушительное землетрясение. Очаг залегал на глубине десяти километров.Сообщений о жертвах пока не поступало.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в свою очередь сообщил, что магнитуда землетрясения составляет 5,0 баллов.Землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Хорватии в конце декабря. Больше всего пострадали города Петриня и Сисак в центральной части страны. В первый день погибли семь человек, еще один волонтер упал и разбился насмерть 3 января, пострадали и извлечены из-под завалов десятки граждан. К настоящему времени зафиксированы повреждения на 13,2 тысячи объектов, подсчет ущерба продолжается. Сейсмологи отмечали повторные толчки в Хорватии.
https://ria.ru/20210104/zemletryasenie-1591987660.html
хорватия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорватия, сша, в мире

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,9

21:01 06.01.2021 (обновлено: 21:03 06.01.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе хорватского города Петриня, сообщает сообщила Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 17.01 по времени UTC (20.01 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к юго-западу от города Петриня, где в конце декабря произошло разрушительное землетрясение. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Сообщений о жертвах пока не поступало.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в свою очередь сообщил, что магнитуда землетрясения составляет 5,0 баллов.
Землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера произошло в Хорватии в конце декабря. Больше всего пострадали города Петриня и Сисак в центральной части страны. В первый день погибли семь человек, еще один волонтер упал и разбился насмерть 3 января, пострадали и извлечены из-под завалов десятки граждан. К настоящему времени зафиксированы повреждения на 13,2 тысячи объектов, подсчет ущерба продолжается. Сейсмологи отмечали повторные толчки в Хорватии.
Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 18:17
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4
 
ХорватияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния