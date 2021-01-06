https://ria.ru/20210106/vetnam-1592114109.html

ЕС вступился за приговоренных к заключению журналистов во Вьетнаме

ЕС вступился за приговоренных к заключению журналистов во Вьетнаме

Европейский союз призвал власти Вьетнама немедленно освободить приговоренных во вторник к большим срокам тюремного заключения трех вьетнамских журналистов и... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:13

2021-01-06T11:13

2021-01-06T11:13

евросоюз

вьетнам

ханой

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейский союз призвал власти Вьетнама немедленно освободить приговоренных во вторник к большим срокам тюремного заключения трех вьетнамских журналистов и напомнил Ханою о необходимости соблюдать свободу слова и другие основные права и свободы человека, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.Члены Ассоциации независимых журналистов Вьетнама Фам Чи Зунг (Pham Chi Dung), Нгуэн Туонг Туи (Nguyen Tuong Thuy) и Ле Хуу Минь Туан (Le Huu Minh Tuan) во вторник были приговорены к тюремным срокам от 15 до 11 лет за критику властей и распространение в интернете информации, порочащей Вьетнам, накануне очередного съезда правящей в стране Коммунистической партии, который намечен в период с 25 января по 2 февраля. При этом коллеги журналистов говорят, что осужденные "всего лишь писали статьи в поддержку прав человека, обсуждали политику и вопросы, представляющие общественный интерес"."Европейский союз ожидает, что власти Вьетнама немедленно освободят Зунга, Туи и Туана, а также всех журналистов, блогеров и правозащитников, попавших в тюрьму за мирное выражение своего мнения. Евросоюз продолжит наблюдение и работу с вьетнамскими властями и всеми заинтересованными сторонами, чтобы улучшить ситуацию с соблюдением прав человека во Вьетнаме", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.В ЕС также напомнили, что право на свободу выражения мнения "гарантировано конституцией Вьетнама, Всеобщей декларацией прав человека и другими международными документами, которые подписал Вьетнам". "Государства должны защищать свободу выражения мнения и создавать благоприятную среду для дискуссий, даже если выражаемое мнение противоречит позиции властей", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20201223/zhurnalisty-1590600796.html

https://ria.ru/20201212/iran-1588916162.html

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, вьетнам, ханой, в мире