ЕС вступился за приговоренных к заключению журналистов во Вьетнаме
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейский союз призвал власти Вьетнама немедленно освободить приговоренных во вторник к большим срокам тюремного заключения трех вьетнамских журналистов и напомнил Ханою о необходимости соблюдать свободу слова и другие основные права и свободы человека, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
Члены Ассоциации независимых журналистов Вьетнама Фам Чи Зунг (Pham Chi Dung), Нгуэн Туонг Туи (Nguyen Tuong Thuy) и Ле Хуу Минь Туан (Le Huu Minh Tuan) во вторник были приговорены к тюремным срокам от 15 до 11 лет за критику властей и распространение в интернете информации, порочащей Вьетнам, накануне очередного съезда правящей в стране Коммунистической партии, который намечен в период с 25 января по 2 февраля. При этом коллеги журналистов говорят, что осужденные "всего лишь писали статьи в поддержку прав человека, обсуждали политику и вопросы, представляющие общественный интерес".
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"Европейский союз ожидает, что власти Вьетнама немедленно освободят Зунга, Туи и Туана, а также всех журналистов, блогеров и правозащитников, попавших в тюрьму за мирное выражение своего мнения. Евросоюз продолжит наблюдение и работу с вьетнамскими властями и всеми заинтересованными сторонами, чтобы улучшить ситуацию с соблюдением прав человека во Вьетнаме", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В ЕС также напомнили, что право на свободу выражения мнения "гарантировано конституцией Вьетнама, Всеобщей декларацией прав человека и другими международными документами, которые подписал Вьетнам". "Государства должны защищать свободу выражения мнения и создавать благоприятную среду для дискуссий, даже если выражаемое мнение противоречит позиции властей", - подчеркивается в документе.
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