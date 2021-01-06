https://ria.ru/20210106/venesuela-1592149114.html

МИД заявил о готовности работать с новым составом Нацассамблеи Венесуэлы

МИД заявил о готовности работать с новым составом Нацассамблеи Венесуэлы

Россия подтверждает решимость тесно сотрудничать с вновь избранным составом Национальной ассамблеи Венесуэлы и укреплять отношения, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T17:33

2021-01-06T17:33

2021-01-06T18:03

россия

мария захарова

николас мадуро

венесуэла

в мире

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Россия подтверждает решимость тесно сотрудничать с вновь избранным составом Национальной ассамблеи Венесуэлы и укреплять отношения, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства."Подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.Она также отметила конструктивный настрой руководства Нацассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил, в том числе не представленных в парламенте, по приоритетному решению стоящих перед Венесуэлой вызовов и задач в политической и социально-экономической областях."Ключевой предпосылкой для этого должна стать отмена незаконных антивенесуэльских санкций", - добавила представитель МИД РФ.Она осудила попытки дестабилизации внутриполитической обстановки, предпринятые радикалами накануне начала работы нового парламента, назвав это жестом отчаяния экстремистски настроенных сил.В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного совета, победу одержал "Большой патриотический полюс Симона Боливара", который занял 253 депутатских кресла, или 91,34% мест. Альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро.

https://ria.ru/20201210/vybory-1588530209.html

https://ria.ru/20201208/venesuela-1588239341.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, николас мадуро, венесуэла, в мире