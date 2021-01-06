https://ria.ru/20210106/venesuela-1592149114.html
МИД заявил о готовности работать с новым составом Нацассамблеи Венесуэлы
МИД заявил о готовности работать с новым составом Нацассамблеи Венесуэлы
Россия подтверждает решимость тесно сотрудничать с вновь избранным составом Национальной ассамблеи Венесуэлы и укреплять отношения, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T17:33
2021-01-06T17:33
2021-01-06T18:03
россия
мария захарова
николас мадуро
венесуэла
в мире
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Россия подтверждает решимость тесно сотрудничать с вновь избранным составом Национальной ассамблеи Венесуэлы и укреплять отношения, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства."Подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.Она также отметила конструктивный настрой руководства Нацассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил, в том числе не представленных в парламенте, по приоритетному решению стоящих перед Венесуэлой вызовов и задач в политической и социально-экономической областях."Ключевой предпосылкой для этого должна стать отмена незаконных антивенесуэльских санкций", - добавила представитель МИД РФ.Она осудила попытки дестабилизации внутриполитической обстановки, предпринятые радикалами накануне начала работы нового парламента, назвав это жестом отчаяния экстремистски настроенных сил.В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного совета, победу одержал "Большой патриотический полюс Симона Боливара", который занял 253 депутатских кресла, или 91,34% мест. Альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро.
https://ria.ru/20201210/vybory-1588530209.html
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россия, мария захарова, николас мадуро, венесуэла, в мире
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости.
Россия подтверждает решимость тесно сотрудничать с вновь избранным составом Национальной ассамблеи Венесуэлы
и укреплять отношения, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства
.
"Подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Она также отметила конструктивный настрой руководства Нацассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил, в том числе не представленных в парламенте, по приоритетному решению стоящих перед Венесуэлой вызовов и задач в политической и социально-экономической областях.
"Ключевой предпосылкой для этого должна стать отмена незаконных антивенесуэльских санкций", - добавила представитель МИД РФ.
Она осудила попытки дестабилизации внутриполитической обстановки, предпринятые радикалами накануне начала работы нового парламента, назвав это жестом отчаяния экстремистски настроенных сил.
"Те, кто стремится погрузить страну в хаос с помощью террористических атак и кровопролития, препятствуют нахождению переговорных развязок кризиса, делая ставку на сохранение и углубление раскола в венесуэльском обществе. Убеждены, что это бесперспективный путь, чреватый тяжелыми последствиями", - говорится в заявлении.
В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. По данным Национального избирательного совета, победу одержал "Большой патриотический полюс Симона Боливара", который занял 253 депутатских кресла, или 91,34% мест. Альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро
.