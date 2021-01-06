https://ria.ru/20210106/vaktsinatsiya-1592145180.html

Вакцинация от COVID-19 в праздники продолжается во всех регионах России

Вакцинация от COVID-19 в праздники продолжается во всех регионах России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах в праздники продолжается вакцинация от COVID-19. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T16:47

2021-01-06T16:47

2021-01-06T16:47

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах в праздники продолжается вакцинация от COVID-19."Во всех регионах в эти праздничные дни продолжается масштабная вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Он напомнил, что первыми на вакцинацию были приглашены граждане, входящие в группу высокого риска - медицинские и педагогические работники. При этом регионы вправе самостоятельно расширять категории лиц, имеющих право на приоритетную вакцинацию, добавил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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