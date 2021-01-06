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Вакцинация от COVID-19 в праздники продолжается во всех регионах России
Вакцинация от COVID-19 в праздники продолжается во всех регионах России
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах в праздники продолжается вакцинация от COVID-19. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T16:47
2021-01-06T16:47
2021-01-06T16:47
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах в праздники продолжается вакцинация от COVID-19."Во всех регионах в эти праздничные дни продолжается масштабная вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции", - сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.Он напомнил, что первыми на вакцинацию были приглашены граждане, входящие в группу высокого риска - медицинские и педагогические работники. При этом регионы вправе самостоятельно расширять категории лиц, имеющих право на приоритетную вакцинацию, добавил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество