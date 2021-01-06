https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592163887.html

Производство вакцины "Спутник V" в феврале составит десятки миллионов доз

Производство вакцины "Спутник V" в феврале составит десятки миллионов доз

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале достигнет десятков миллионов доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T20:52

2021-01-06T20:52

2021-01-06T20:52

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале достигнет десятков миллионов доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы ... и в январе производство будет гораздо больше, чем планировалось. Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".В конце декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса к июню, однако это может произойти и раньше.По его словам, на более быстрое достижение целей могут повлиять два фактора: технологический опыт, а также расширение числа производителей вакцины."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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