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https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592163887.html
Производство вакцины "Спутник V" в феврале составит десятки миллионов доз
Производство вакцины "Спутник V" в феврале составит десятки миллионов доз
Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале достигнет десятков миллионов доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T20:52
2021-01-06T20:52
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале достигнет десятков миллионов доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы ... и в январе производство будет гораздо больше, чем планировалось. Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".В конце декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса к июню, однако это может произойти и раньше.По его словам, на более быстрое достижение целей могут повлиять два фактора: технологический опыт, а также расширение числа производителей вакцины."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Производство вакцины "Спутник V" в феврале составит десятки миллионов доз

20:52 06.01.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале достигнет десятков миллионов доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы ... и в январе производство будет гораздо больше, чем планировалось. Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
В конце декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса к июню, однако это может произойти и раньше.
По его словам, на более быстрое достижение целей могут повлиять два фактора: технологический опыт, а также расширение числа производителей вакцины.
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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