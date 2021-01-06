https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592154602.html

Зеленский поручил проверить сообщения о контрабандной вакцине от COVID-19

Зеленский поручил проверить сообщения о контрабандной вакцине от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:44

2021-01-06T18:44

2021-01-06T19:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

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КИЕВ, 6 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в страну.Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, бизнесменов и топ-чиновников "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до 3 тысяч евро, при том что официально на Украину ни одна вакцина не завозится. Депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации". Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил министерству здравоохранения и министерству внутренних дел проверить опубликованную в СМИ информацию."Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - написал Зеленский в Telegram.Президент добавил, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно борются за жизни больных COVID.В середине декабря Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587652223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире