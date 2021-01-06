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https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592154602.html
Зеленский поручил проверить сообщения о контрабандной вакцине от COVID-19
Зеленский поручил проверить сообщения о контрабандной вакцине от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T18:44
2021-01-06T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
здоровье - общество
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 6 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в страну.Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, бизнесменов и топ-чиновников "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до 3 тысяч евро, при том что официально на Украину ни одна вакцина не завозится. Депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации". Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил министерству здравоохранения и министерству внутренних дел проверить опубликованную в СМИ информацию."Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - написал Зеленский в Telegram.Президент добавил, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно борются за жизни больных COVID.В середине декабря Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский поручил проверить сообщения о контрабандной вакцине от COVID-19

18:44 06.01.2021 (обновлено: 19:12 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в страну.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, бизнесменов и топ-чиновников "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до 3 тысяч евро, при том что официально на Украину ни одна вакцина не завозится. Депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации". Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил министерству здравоохранения и министерству внутренних дел проверить опубликованную в СМИ информацию.
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"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - написал Зеленский в Telegram.
Президент добавил, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно борются за жизни больных COVID.
В середине декабря Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановЗдоровье - ОбществоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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