https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592154247.html

Еврокомиссия утвердила вторую вакцину от COVID-19 для использования в ЕС

Еврокомиссия утвердила вторую вакцину от COVID-19 для использования в ЕС

Европейская комиссия в среду выдала разрешение для использования на территории ЕС вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T18:39

2021-01-06T18:39

2021-01-06T19:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейская комиссия в среду выдала разрешение для использования на территории ЕС вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Ранее в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, по итогам заседания научного комитета рекомендовало к использованию вторую по счету в ЕС вакцину от COVID – производимую американской компанией Modernа."Мы авторизовали вторую в ЕС вакцину, на этот раз от компании Modernа", - написала глава ЕК в Twitter.В свою очередь еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала, что вслед за утверждением вакцины должно последовать и оперативное начало ее применения."Между тем, терпение, бдительность и самодисциплина имеют решающее значение для защиты друг друга", - напомнила еврокомиссар.Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 миллионов доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные соглашения с AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.Заключенные на данный момент ЕС контракты, согласно обновленным даным Еврокомиссии, позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/shtamm-1592123247.html

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире