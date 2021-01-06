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https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592154247.html
Еврокомиссия утвердила вторую вакцину от COVID-19 для использования в ЕС
Еврокомиссия утвердила вторую вакцину от COVID-19 для использования в ЕС
Европейская комиссия в среду выдала разрешение для использования на территории ЕС вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T18:39
2021-01-06T19:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейская комиссия в среду выдала разрешение для использования на территории ЕС вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Ранее в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, по итогам заседания научного комитета рекомендовало к использованию вторую по счету в ЕС вакцину от COVID – производимую американской компанией Modernа."Мы авторизовали вторую в ЕС вакцину, на этот раз от компании Modernа", - написала глава ЕК в Twitter.В свою очередь еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала, что вслед за утверждением вакцины должно последовать и оперативное начало ее применения."Между тем, терпение, бдительность и самодисциплина имеют решающее значение для защиты друг друга", - напомнила еврокомиссар.Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 миллионов доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные соглашения с AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.Заключенные на данный момент ЕС контракты, согласно обновленным даным Еврокомиссии, позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Еврокомиссия утвердила вторую вакцину от COVID-19 для использования в ЕС

18:39 06.01.2021 (обновлено: 19:14 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейская комиссия в среду выдала разрешение для использования на территории ЕС вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, по итогам заседания научного комитета рекомендовало к использованию вторую по счету в ЕС вакцину от COVID – производимую американской компанией Modernа.
"Мы авторизовали вторую в ЕС вакцину, на этот раз от компании Modernа", - написала глава ЕК в Twitter.
В свою очередь еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес написала, что вслед за утверждением вакцины должно последовать и оперативное начало ее применения.
"Между тем, терпение, бдительность и самодисциплина имеют решающее значение для защиты друг друга", - напомнила еврокомиссар.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.
21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 миллионов доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.
Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные соглашения с AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.
Заключенные на данный момент ЕС контракты, согласно обновленным даным Еврокомиссии, позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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