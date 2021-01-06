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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592137767.html
В ЕС рекомендовали к использованию еще одну вакцину от коронавируса
В ЕС рекомендовали к использованию еще одну вакцину от коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, в... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T15:37
2021-01-06T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, в среду рекомендовало к использованию вторую по счету вакцину от COVID – на этот раз производимую американской компанией Moderna, сообщил регулятор по итогам заседания специального научного комитета."Комитет ЕМА тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины (Moderna – ред.) и рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение", - говорится в сообщении регулятора в Twitter.Теперь техническое решение об использовании вакцины Moderna в ЕС должна в ближайшее время оформить Европейская комиссия. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комиссия "усиленно работает, чтобы одобрить эту вакцину и сделать ее как можно скорее доступной для ЕС".Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.Двадцать первого декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 миллионов доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные соглашения с AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.Заключённые ЕС контракты позволят странам-членам союза получить в общей сложности свыше 1,2 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201226/moderna-1591018582.html
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕС рекомендовали к использованию еще одну вакцину от коронавируса

15:37 06.01.2021
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, в среду рекомендовало к использованию вторую по счету вакцину от COVID – на этот раз производимую американской компанией Moderna, сообщил регулятор по итогам заседания специального научного комитета.
"Комитет ЕМА тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины (Moderna – ред.) и рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение", - говорится в сообщении регулятора в Twitter.
Теперь техническое решение об использовании вакцины Moderna в ЕС должна в ближайшее время оформить Европейская комиссия. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комиссия "усиленно работает, чтобы одобрить эту вакцину и сделать ее как можно скорее доступной для ЕС".
Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.
Коробки с вакциной от коронавирусной инфекции компании Moderna перед отправкой в распределительный центр в Олив-Бранч - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Двадцать первого декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 миллионов доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.
Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные соглашения с AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.
Заключённые ЕС контракты позволят странам-членам союза получить в общей сложности свыше 1,2 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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