https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592137767.html

В ЕС рекомендовали к использованию еще одну вакцину от коронавируса

В ЕС рекомендовали к использованию еще одну вакцину от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, в... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T15:37

2021-01-06T15:37

2021-01-06T15:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, в среду рекомендовало к использованию вторую по счету вакцину от COVID – на этот раз производимую американской компанией Moderna, сообщил регулятор по итогам заседания специального научного комитета."Комитет ЕМА тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины (Moderna – ред.) и рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение", - говорится в сообщении регулятора в Twitter.Теперь техническое решение об использовании вакцины Moderna в ЕС должна в ближайшее время оформить Европейская комиссия. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комиссия "усиленно работает, чтобы одобрить эту вакцину и сделать ее как можно скорее доступной для ЕС".Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.Двадцать первого декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 миллионов доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные соглашения с AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.Заключённые ЕС контракты позволят странам-членам союза получить в общей сложности свыше 1,2 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/moderna-1591018582.html

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589878660.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире