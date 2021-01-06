Сербия закупит два миллиона доз вакцины "Спутник V"
14:22 06.01.2021 (обновлено: 14:59 06.01.2021)
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
"Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" началась в Сербии сегодня", — отмечается в сообщении.
Первую партию "Спутника V" доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. Применение вакцтны одобрили без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.
Соглашение между РФПИ и сербским правительством позволит обеспечить вакцинацию одного миллиона человек (вакцина состоит из двух доз).
"Поставки "Спутника V" позволят Сербии диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", — отметили разработчики.
Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения.
"Мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью", — добавил он.
В среду глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали прививку российской вакциной. По словам Дачича, члены правительства выбирают разные препараты для поддержки вакцинации.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства от компаний Pfizer и BioNTech. Первые 4875 доз доставили самолетом в аэропорт Белграда и затем направили в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Как ранее пообещал президент страны Александр Вучич, он сам, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки препаратами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране прошла процедуру с приминением препарата от Pfizer.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.