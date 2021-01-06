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https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592130978.html
Сербия закупит два миллиона доз вакцины "Спутник V"
Сербия закупит два миллиона доз вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:22
2021-01-06T14:59
ана брнабич
ивица дачич
александр вучич
южная корея
китай
в мире
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается в твиттере разработчиков препарата."Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" началась в Сербии сегодня", — отмечается в сообщении.Первую партию "Спутника V" доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. Применение вакцтны одобрили без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.Соглашение между РФПИ и сербским правительством позволит обеспечить вакцинацию одного миллиона человек (вакцина состоит из двух доз).Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения."Мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью", — добавил он.В среду глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали прививку российской вакциной. По словам Дачича, члены правительства выбирают разные препараты для поддержки вакцинации.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства от компаний Pfizer и BioNTech. Первые 4875 доз доставили самолетом в аэропорт Белграда и затем направили в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Как ранее пообещал президент страны Александр Вучич, он сам, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки препаратами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране прошла процедуру с приминением препарата от Pfizer.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ана брнабич, ивица дачич, александр вучич, южная корея, китай, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, сербия

Сербия закупит два миллиона доз вакцины "Спутник V"

14:22 06.01.2021 (обновлено: 14:59 06.01.2021)
 
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается в твиттере разработчиков препарата.
"Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" началась в Сербии сегодня", — отмечается в сообщении.
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Вчера, 13:37Распространение нового коронавируса
Глава МВД Сербии и спикер парламента привились вакциной "Спутник V"
Первую партию "Спутника V" доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. Применение вакцтны одобрили без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.
Соглашение между РФПИ и сербским правительством позволит обеспечить вакцинацию одного миллиона человек (вакцина состоит из двух доз).

"Поставки "Спутника V" позволят Сербии диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", — отметили разработчики.

Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения.
"Мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью", — добавил он.
В среду глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали прививку российской вакциной. По словам Дачича, члены правительства выбирают разные препараты для поддержки вакцинации.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства от компаний Pfizer и BioNTech. Первые 4875 доз доставили самолетом в аэропорт Белграда и затем направили в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Как ранее пообещал президент страны Александр Вучич, он сам, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки препаратами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране прошла процедуру с приминением препарата от Pfizer.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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