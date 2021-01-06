https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592130978.html

Сербия закупит два миллиона доз вакцины "Спутник V"

Сербия закупит два миллиона доз вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:22

2021-01-06T14:22

2021-01-06T14:59

ана брнабич

ивица дачич

александр вучич

южная корея

китай

в мире

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_d7d7bdc98c0f7915c59b59e9216a82d8.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну двух миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается в твиттере разработчиков препарата."Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" началась в Сербии сегодня", — отмечается в сообщении.Первую партию "Спутника V" доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. Применение вакцтны одобрили без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.Соглашение между РФПИ и сербским правительством позволит обеспечить вакцинацию одного миллиона человек (вакцина состоит из двух доз).Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения."Мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью", — добавил он.В среду глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали прививку российской вакциной. По словам Дачича, члены правительства выбирают разные препараты для поддержки вакцинации.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства от компаний Pfizer и BioNTech. Первые 4875 доз доставили самолетом в аэропорт Белграда и затем направили в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Как ранее пообещал президент страны Александр Вучич, он сам, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки препаратами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране прошла процедуру с приминением препарата от Pfizer.Вакцина "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. Сейчас завершаются пострегистрационные тесты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592126897.html

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592090792.html

южная корея

китай

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ана брнабич, ивица дачич, александр вучич, южная корея, китай, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, сербия