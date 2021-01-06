https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592126897.html

Глава МВД Сербии и спикер парламента привились вакциной "Спутник V"

Глава МВД Сербии и спикер парламента привились вакциной "Спутник V"

Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали в среду прививку от коронавируса российской вакциной, по словам Дачича члены... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:37

2021-01-06T13:37

2021-01-06T15:18

ана брнабич

александр вулин

александр вучич

белград (город)

в мире

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали в среду прививку от коронавируса российской вакциной, по словам Дачича члены правительства выбирают разные вакцины для поддержки вакцинации.В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились в среду российской вакциной " Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин Торлак."Мы с министром Вулиным приняли российскую вакцину, премьер (Ана Брнабич) – вакцину от Pfizer. Президент Александр Вучич заявил, что он примет от еще какого-то производителя. Мы этим хотели показать, что верим в вакцинацию и таким образом подержать этот процесс. А потому что уже прошло 20 минут, могу сказать что нет никаких неприятных ощущений", - заявил Дачич журналистам.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/politika-1591840346.html

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