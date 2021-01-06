Глава МВД Сербии и спикер парламента привились вакциной "Спутник V"
13:37 06.01.2021 (обновлено: 15:18 06.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг" / Перейти в фотобанкВакцинация российской вакциной "Спутник V" официальных лиц Сербии
БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали в среду прививку от коронавируса российской вакциной, по словам Дачича члены правительства выбирают разные вакцины для поддержки вакцинации.
В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились в среду российской вакциной " Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин Торлак.
"Мы с министром Вулиным приняли российскую вакцину, премьер (Ана Брнабич) – вакцину от Pfizer. Президент Александр Вучич заявил, что он примет от еще какого-то производителя. Мы этим хотели показать, что верим в вакцинацию и таким образом подержать этот процесс. А потому что уже прошло 20 минут, могу сказать что нет никаких неприятных ощущений", - заявил Дачич журналистам.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
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