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https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592126897.html
Глава МВД Сербии и спикер парламента привились вакциной "Спутник V"
Глава МВД Сербии и спикер парламента привились вакциной "Спутник V"
Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали в среду прививку от коронавируса российской вакциной, по словам Дачича члены... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:37
2021-01-06T15:18
ана брнабич
александр вулин
александр вучич
белград (город)
в мире
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали в среду прививку от коронавируса российской вакциной, по словам Дачича члены правительства выбирают разные вакцины для поддержки вакцинации.В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились в среду российской вакциной " Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин Торлак."Мы с министром Вулиным приняли российскую вакцину, премьер (Ана Брнабич) – вакцину от Pfizer. Президент Александр Вучич заявил, что он примет от еще какого-то производителя. Мы этим хотели показать, что верим в вакцинацию и таким образом подержать этот процесс. А потому что уже прошло 20 минут, могу сказать что нет никаких неприятных ощущений", - заявил Дачич журналистам.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ана брнабич, александр вулин, александр вучич, белград (город), в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия

Глава МВД Сербии и спикер парламента привились вакциной "Спутник V"

13:37 06.01.2021 (обновлено: 15:18 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг" / Перейти в фотобанкВакцинация российской вакциной "Спутник V" официальных лиц Сербии
Вакцинация российской вакциной Спутник V официальных лиц Сербии - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг"
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БЕЛГРАД, 6 янв - РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали в среду прививку от коронавируса российской вакциной, по словам Дачича члены правительства выбирают разные вакцины для поддержки вакцинации.
В Сербию 30 декабря прибыла партия в 2,4 тысячи доз вакцины российского производства. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились в среду российской вакциной " Спутник V" в Институте вирусологии и вакцин Торлак.
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"Мы с министром Вулиным приняли российскую вакцину, премьер (Ана Брнабич) – вакцину от Pfizer. Президент Александр Вучич заявил, что он примет от еще какого-то производителя. Мы этим хотели показать, что верим в вакцинацию и таким образом подержать этот процесс. А потому что уже прошло 20 минут, могу сказать что нет никаких неприятных ощущений", - заявил Дачич журналистам.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАна БрнабичАлександр ВулинАлександр ВучичБелград (город)В миреВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыСербия
 
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