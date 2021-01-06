https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592125459.html

В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении "Спутника V"

В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении "Спутника V"

Четыреста доз российской вакцины "Спутник V" оказались непригодны для использования в аргентинском муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес из-за сбоя... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:25

2021-01-06T13:25

2021-01-06T13:25

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

в мире

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Четыреста доз российской вакцины "Спутник V" оказались непригодны для использования в аргентинском муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес из-за сбоя при хранении в холодильных камерах, сейчас выясняют, испортили ли их специально, сообщает газета Nacion со ссылкой на официальных лиц.Расследованием занимается Марсело Собрино, генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль (Асуль и Олаваррия входят в одну санитарную зону в рамках провинции Буэнос-Айрес - ред.). Как подчеркнул прокурор, рассматриваются две причины остановки в работе холодовой цепи: технический сбой и преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи.Глава профсоюза рабочих муниципалитета Олаваррия Хосе Ступпия исключил возможность саботажа, заявив что причиной сбоя стала небрежность местных властей, которые изначально привезли вакцины в неприспособленную для правильного хранения больницу.Как сообщает газета со ссылкой на близкие к делу источники, расследование ведется по всем направлениям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046067.html

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, буэнос-айрес (провинция), аргентина, в мире