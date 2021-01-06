https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592125459.html
В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении "Спутника V"
В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении "Спутника V"
Четыреста доз российской вакцины "Спутник V" оказались непригодны для использования в аргентинском муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес из-за сбоя... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:25
2021-01-06T13:25
2021-01-06T13:25
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
буэнос-айрес (провинция)
аргентина
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Четыреста доз российской вакцины "Спутник V" оказались непригодны для использования в аргентинском муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес из-за сбоя при хранении в холодильных камерах, сейчас выясняют, испортили ли их специально, сообщает газета Nacion со ссылкой на официальных лиц.Расследованием занимается Марсело Собрино, генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль (Асуль и Олаваррия входят в одну санитарную зону в рамках провинции Буэнос-Айрес - ред.). Как подчеркнул прокурор, рассматриваются две причины остановки в работе холодовой цепи: технический сбой и преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи.Глава профсоюза рабочих муниципалитета Олаваррия Хосе Ступпия исключил возможность саботажа, заявив что причиной сбоя стала небрежность местных властей, которые изначально привезли вакцины в неприспособленную для правильного хранения больницу.Как сообщает газета со ссылкой на близкие к делу источники, расследование ведется по всем направлениям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046067.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, буэнос-айрес (провинция), аргентина, в мире