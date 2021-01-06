"Россия 1" стал самым популярным телеканалом в России в 2020 году
14:49 06.01.2021 (обновлено: 14:51 06.01.2021)
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Россия 1" пятый год подряд становится самым популярным телеканалом РФ, доля его аудитории составила 12,4%, сообщили в пресс-службе ВГТРК; в пресс-службе компании Mediascope эти цифры по запросу РИА Новости подтвердили.
"Флагман ВГТРК удерживает позицию лидера c 2016 года. По итогам пятого года первенства, "Россия 1" демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов. По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала "Россия" в 2020 году составляет 12,4% ("Первый канал" 10,5%, НТВ — 9,4%)", - говорится в пресс-релизе ВГТРК, который подтвердил Mediascope.
На протяжении всего 2020 года, по данным ВГТРК, телеканал "Россия" не уступил конкурентам ни одной недели, сумев заметно нарастить преимущество в будни и сохранив ведущую позицию по выходным. Общий прирост среднегодовой доли аудитории канала относительно 2019 года составил 3,3%.
"Завершившийся год потребовал от всех российских телевещателей существенных изменений и адаптации программной политики в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Телеканал "Россия" в начале апреля оперативно перестроил сетку, заметно нарастив объём информационного вещания. По итогам года "Вести в 20:00" телеканала "Россия" впервые становятся самым популярным выпуском новостей среди всех каналов по будням, вытеснив с первого места программу "Время". Среди итоговых форматов выходных лидерство сохраняет информационно-аналитическая программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым", - отмечается в пресс-релизе.
26 октября 2020, 21:14Зюганов раскритиковал российское телевидение
В жанре информационной дискуссии, по информации ВГТРК, наиболее компетентными и содержательными российские зрители по-прежнему считают обсуждения, модерируемые Ольгой Скабеевой, Евгением Поповым, и Владимиром Соловьёвым: именно "60 минут" и "Вечер с Соловьёвым" телеканала "Россия", как и в предыдущем году, возглавили Топ-10 в жанре общественно-политических ток-шоу будней.
"Весной 2020 года телеканал "Россия" запустил ряд масштабных кампаний по продвижению мер санитарной безопасности и волонтёрского движения. Одним из важных проектов ВГТРК в этом направлении стал апрельский концерт-марафон "Мы вместе" в поддержку российских медиков на сцене Государственного академического Большого театра и в прямом эфире. "Опасный вирус" Наили Аскер-заде стал самым популярным документальным фильмом 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.
11 декабря 2020, 18:47Путин признался, что при просмотре телевизора иногда "оторопь берет"
Топ-10 самых популярных премьерных телесериалов 2020 года "Россия 1" и "Первый канал", по данным ВГТРК, разделили пополам. Многосерийная драма "Зулейха открывает глаза" по одноимённому роману заняла второе место, уступив минисериалу "Диверсанты. Крым". Замыкает тройку лидеров "Паромщица", остросюжетная мелодрама канала "Россия". В десятку вошли также масштабная историческая драма "Грозный" и детектив "Спасская". В кинопоказе 2020 года зрители предпочли комедии в эфире канала "Россия". Тройку лидеров возглавляет "Одесский пароход" Сергея Урсуляка по мотивам произведений Жванецкого, на втором месте классика Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", а "Холоп" Клима Шипенко, главный российский блокбастер прошлого года, замыкает тройку лидеров. В выходные самым популярным развлекательным ток-шоу стал субботний проект Андрея Малахова "Привет, Андрей!", а семейная викторина "Сто к одному" по-прежнему уверенно лидирует утром.
"Пять лет подряд на первом месте — значительное достижение и значительная ответственность. Как отраслеобразующая корпорация, ВГТРК многие годы задаёт направления развития российской медиаиндустрии, и рост флагманского канала при сохранении его лидерской позиции в столь непростой год, каким был 2020-й, в очередной раз подтверждает, что мы не только формируем тренды для рынка, но и умеем быстро и эффективно адаптироваться. В условиях ускоряющихся изменений этот навык становится критически значимым", - прокомментировал итоги года заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев, слова которого цитирует релиз.
16 августа 2020, 03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами