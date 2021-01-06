https://ria.ru/20210106/telekanal-1592133421.html

"Россия 1" стал самым популярным телеканалом в России в 2020 году

"Россия 1" стал самым популярным телеканалом в России в 2020 году

"Россия 1" пятый год подряд становится самым популярным телеканалом РФ, доля его аудитории составила 12,4%, сообщили в пресс-службе ВГТРК; в пресс-службе... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:49

2021-01-06T14:49

2021-01-06T14:51

ольга скабеева

евгений попов

владимир соловьев (телеведущий)

александр нечаев

россия-1 (телеканал)

первый канал (телеканал)

нтв (телеканал)

вгтрк

дмитрий киселев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Россия 1" пятый год подряд становится самым популярным телеканалом РФ, доля его аудитории составила 12,4%, сообщили в пресс-службе ВГТРК; в пресс-службе компании Mediascope эти цифры по запросу РИА Новости подтвердили."Флагман ВГТРК удерживает позицию лидера c 2016 года. По итогам пятого года первенства, "Россия 1" демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов. По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала "Россия" в 2020 году составляет 12,4% ("Первый канал" 10,5%, НТВ — 9,4%)", - говорится в пресс-релизе ВГТРК, который подтвердил Mediascope.На протяжении всего 2020 года, по данным ВГТРК, телеканал "Россия" не уступил конкурентам ни одной недели, сумев заметно нарастить преимущество в будни и сохранив ведущую позицию по выходным. Общий прирост среднегодовой доли аудитории канала относительно 2019 года составил 3,3%."Завершившийся год потребовал от всех российских телевещателей существенных изменений и адаптации программной политики в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Телеканал "Россия" в начале апреля оперативно перестроил сетку, заметно нарастив объём информационного вещания. По итогам года "Вести в 20:00" телеканала "Россия" впервые становятся самым популярным выпуском новостей среди всех каналов по будням, вытеснив с первого места программу "Время". Среди итоговых форматов выходных лидерство сохраняет информационно-аналитическая программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым", - отмечается в пресс-релизе.В жанре информационной дискуссии, по информации ВГТРК, наиболее компетентными и содержательными российские зрители по-прежнему считают обсуждения, модерируемые Ольгой Скабеевой, Евгением Поповым, и Владимиром Соловьёвым: именно "60 минут" и "Вечер с Соловьёвым" телеканала "Россия", как и в предыдущем году, возглавили Топ-10 в жанре общественно-политических ток-шоу будней."Весной 2020 года телеканал "Россия" запустил ряд масштабных кампаний по продвижению мер санитарной безопасности и волонтёрского движения. Одним из важных проектов ВГТРК в этом направлении стал апрельский концерт-марафон "Мы вместе" в поддержку российских медиков на сцене Государственного академического Большого театра и в прямом эфире. "Опасный вирус" Наили Аскер-заде стал самым популярным документальным фильмом 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.Топ-10 самых популярных премьерных телесериалов 2020 года "Россия 1" и "Первый канал", по данным ВГТРК, разделили пополам. Многосерийная драма "Зулейха открывает глаза" по одноимённому роману заняла второе место, уступив минисериалу "Диверсанты. Крым". Замыкает тройку лидеров "Паромщица", остросюжетная мелодрама канала "Россия". В десятку вошли также масштабная историческая драма "Грозный" и детектив "Спасская". В кинопоказе 2020 года зрители предпочли комедии в эфире канала "Россия". Тройку лидеров возглавляет "Одесский пароход" Сергея Урсуляка по мотивам произведений Жванецкого, на втором месте классика Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", а "Холоп" Клима Шипенко, главный российский блокбастер прошлого года, замыкает тройку лидеров. В выходные самым популярным развлекательным ток-шоу стал субботний проект Андрея Малахова "Привет, Андрей!", а семейная викторина "Сто к одному" по-прежнему уверенно лидирует утром."Пять лет подряд на первом месте — значительное достижение и значительная ответственность. Как отраслеобразующая корпорация, ВГТРК многие годы задаёт направления развития российской медиаиндустрии, и рост флагманского канала при сохранении его лидерской позиции в столь непростой год, каким был 2020-й, в очередной раз подтверждает, что мы не только формируем тренды для рынка, но и умеем быстро и эффективно адаптироваться. В условиях ускоряющихся изменений этот навык становится критически значимым", - прокомментировал итоги года заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев, слова которого цитирует релиз.

https://ria.ru/20201026/zyuganov-1581663615.html

https://ria.ru/20201211/tv-kontent-1588835249.html

https://ria.ru/20200816/1575843199.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга скабеева, евгений попов, владимир соловьев (телеведущий), александр нечаев, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), нтв (телеканал), вгтрк, дмитрий киселев, медиа - общество