https://ria.ru/20210106/svyaschenniki-1592133916.html

В РПЦ напомнили, что духовенству надо носить маски в храмах

В РПЦ напомнили, что духовенству надо носить маски в храмах

Священникам следует носить маску во время исповеди и причащения верующих, а сотрудникам – когда ходят по храму, заявил РИА Новости заместитель управляющего... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T14:55

2021-01-06T14:55

2021-01-06T15:26

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Священникам следует носить маску во время исповеди и причащения верующих, а сотрудникам – когда ходят по храму, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Священники должны носить маску при общении людьми, в том числе, во время исповеди, когда происходит наиболее тесное общение священника с людьми — это отдельно прописано в соответствующих распоряжениях. Специально о ношении маски при выносе Чаши на Причастие прописано не было, но, конечно, совершенно логично, чтобы в это время священник тоже надевал маску", - сказал епископ Савва.По его словам, сотрудники, когда ходят по храму, "безусловно, должны носить маску". "Они могут, конечно, ее оттянуть, чтобы свечку задуть. Сквозь маску это несколько сложно. Но не более", - подчеркнул епископ.Он напомнил, что ношение масок в храмах - объективное требование властей. "Даже если это не абсолютная защита, но даже если маски помогают снизить риск распространения болезни, их нужно носить. Это требование, которое все мы можем соблюдать", - заключил собеседник агентства.Ранее в среду патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию и не следуют медицинским предписаниям, в том числе не носят маски, и сравнил таких людей с неверующими. Он отметил, что феномен неверия "присутствует и он всегда опасен". По словам патриарха, "смертельно опасно", когда люди не верят в Бога, "так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции".В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.7 января в Русской православной а также некоторых поместных православных церквях, католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встретят Рождество Христово. Накануне 6 января в Церкви отмечают Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - Царские часы и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

https://ria.ru/20210105/sluzhba-1592050986.html

https://ria.ru/20210102/rozhdestvo-1591830563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геннадий рождественский, коронавирусы, рождество христово, русская православная церковь, московская патриархия