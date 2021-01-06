https://ria.ru/20210106/svyaschenniki-1592133916.html
В РПЦ напомнили, что духовенству надо носить маски в храмах
В РПЦ напомнили, что духовенству надо носить маски в храмах
Священникам следует носить маску во время исповеди и причащения верующих, а сотрудникам – когда ходят по храму, заявил РИА Новости заместитель управляющего... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T14:55
2021-01-06T14:55
2021-01-06T15:26
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Священникам следует носить маску во время исповеди и причащения верующих, а сотрудникам – когда ходят по храму, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Священники должны носить маску при общении людьми, в том числе, во время исповеди, когда происходит наиболее тесное общение священника с людьми — это отдельно прописано в соответствующих распоряжениях. Специально о ношении маски при выносе Чаши на Причастие прописано не было, но, конечно, совершенно логично, чтобы в это время священник тоже надевал маску", - сказал епископ Савва.По его словам, сотрудники, когда ходят по храму, "безусловно, должны носить маску". "Они могут, конечно, ее оттянуть, чтобы свечку задуть. Сквозь маску это несколько сложно. Но не более", - подчеркнул епископ.Он напомнил, что ношение масок в храмах - объективное требование властей. "Даже если это не абсолютная защита, но даже если маски помогают снизить риск распространения болезни, их нужно носить. Это требование, которое все мы можем соблюдать", - заключил собеседник агентства.Ранее в среду патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию и не следуют медицинским предписаниям, в том числе не носят маски, и сравнил таких людей с неверующими. Он отметил, что феномен неверия "присутствует и он всегда опасен". По словам патриарха, "смертельно опасно", когда люди не верят в Бога, "так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции".В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.7 января в Русской православной а также некоторых поместных православных церквях, католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встретят Рождество Христово. Накануне 6 января в Церкви отмечают Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - Царские часы и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
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РИА Новости
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религия, новости - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геннадий рождественский, коронавирусы, рождество христово, русская православная церковь, московская патриархия
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости.
Священникам следует носить маску во время исповеди и причащения верующих, а сотрудникам – когда ходят по храму, заявил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии
епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Священники должны носить маску при общении людьми, в том числе, во время исповеди, когда происходит наиболее тесное общение священника с людьми — это отдельно прописано в соответствующих распоряжениях. Специально о ношении маски при выносе Чаши на Причастие прописано не было, но, конечно, совершенно логично, чтобы в это время священник тоже надевал маску", - сказал епископ Савва.
По его словам, сотрудники, когда ходят по храму, "безусловно, должны носить маску". "Они могут, конечно, ее оттянуть, чтобы свечку задуть. Сквозь маску это несколько сложно. Но не более", - подчеркнул епископ.
Он напомнил, что ношение масок в храмах - объективное требование властей. "Даже если это не абсолютная защита, но даже если маски помогают снизить риск распространения болезни, их нужно носить. Это требование, которое все мы можем соблюдать", - заключил собеседник агентства.
Ранее в среду патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию и не следуют медицинским предписаниям, в том числе не носят маски, и сравнил таких людей с неверующими. Он отметил, что феномен неверия "присутствует и он всегда опасен". По словам патриарха, "смертельно опасно", когда люди не верят в Бога, "так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции".
В связи с эпидемией в храмах Русской православной церкви
действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов (как и мирян) обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, в том числе во время исповеди. А верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезраствором после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку по-прежнему нельзя, иконы, крест и Евангелие должны регулярно протирать дезраствором. Если в конкретном храме санитарные меры не соблюдают, священники советуют обратиться настоятелю, а если он не прислушается, к архиерею.
7 января в Русской православной а также некоторых поместных православных церквях, католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря, встретят Рождество Христово. Накануне 6 января в Церкви отмечают Рождественский
сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - Царские часы и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.