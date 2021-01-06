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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210106/stolknoveniya-1592168425.html
Несколько человек пострадали при столкновениях около Капитолия
Несколько человек пострадали при столкновениях около Капитолия
Несколько человек пострадали в результате столкновений около Капитолия в столице США Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T22:10
2021-01-06T23:26
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
аризона
в мире
выборы президента сша — 2020
капитолий
сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате столкновений около Капитолия в столице США Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие пытаются проникнуть в Капитолий, полиция использует слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона сторонников Трампа.СМИ сообщали, что ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.
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майк пенс, аризона, в мире, капитолий, сша

Несколько человек пострадали при столкновениях около Капитолия

22:10 06.01.2021 (обновлено: 23:26 06.01.2021)
 
© REUTERS / Jim BourgСторонники президента США Дональда Трампа собрались возле Белого дома в Вашингтоне
Сторонники президента США Дональда Трампа собрались возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате столкновений около Капитолия в столице США Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие пытаются проникнуть в Капитолий, полиция использует слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона сторонников Трампа.
СМИ сообщали, что ряд офисов, входящих в комплекс зданий конгресса, были эвакуированы.
Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 20:59Выборы президента США — 2020
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